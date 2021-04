Uniwersytet Wrocławski podpisał porozumienie z instytutem badawczym Helmholtza

Wspólne badania naukowe nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w pojazdach autonomicznych zakłada porozumienie podpisane przez Uniwersytet Wrocławski i Centrum Helmholtza, jedną z najważniejszych niemieckich sieci badawczych. Instytucje zamierzają też organizować wspólne warsztaty i programy wymiany.

Porozumienie o współpracy podpisali dyrektor naukowy Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR), prof. Sebastian M. Schmidt, oraz rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Przemysław Wiszewski.

Jak przypomniała rzeczniczka UWr Katarzyna Uczkiewicz, Centrum Helmholtza i wrocławska uczelnia współpracują już w ramach Görlitz Center for Advanced Systems Understanding (CASUS). Celem podpisanego właśnie porozumienia jest pogłębienie i rozwinięcie współpracy w przyszłości. "Obie instytucje chcą wzmocnić Środkowoeuropejską Przestrzeń Badawczą oraz powiązania między Saksonią a Polską" - przekazała.

Dodała, że porozumienie zakłada nie tylko dalszą współpracę w ramach polsko-niemieckiego instytutu badawczego CASUS, gdzie Uniwersytet Wrocławski wniesie przede wszystkim swoje doświadczenie w dziedzinie autonomicznej jazdy i uczenia maszynowego, ale także w innych strategicznych dla nauki dziedzinach.

"Nauka i badania zawsze miały niesamowity potencjał do przekraczania granic. Dzięki korzystnemu położeniu na styku trzech państw, nasze centrum może budować silne powiązania naukowe Niemiec z sąsiednimi regionami. Przykład CASUS pokazuje sukcesy, jakie umożliwia współpraca międzynarodowa. Dlatego niezmiernie cieszymy się, że możemy teraz rozszerzyć nasze partnerstwo z Uniwersytetem Wrocławskim" - powiedział prof. Sebastian M. Schmidt dyrektor naukowy HZDR, cytowany w komunikacie.

Instytucje chcą zacieśnić relacje, na przykład poprzez wspólną rekrutację naukowców, organizację warsztatów i programów wymiany oraz przekazywanie informacji naukowych, szczególnie w dziedzinie uczenia maszynowego.

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Przemysław Wiszewski wskazał, że dzięki prowadzonym badaniom naukowcy z UWr mogą wspierać Centrum w Görlitz w realizacji celów badawczych w takich dziedzinach jak biologia systemowa, badania nad nowoczesnymi materiałami czy pojazdy autonomiczne. "Ostatecznie skorzystają na współpracy nie tylko Uniwersytet Wrocławski i HZDR, ale całe społeczeństwa - w Polsce, Niemczech, czy na całym świecie" - podkreślił.

Uniwersytet Wrocławski, na którym studiuje około 23,5 tys. studentów, jest jedną z największych uczelni w Polsce o statusie uczelni badawczej. W Instytucie Informatyki Grupa Badawcza Inteligencji Obliczeniowej opracowuje algorytmy i systemy do interpretacji i przewidywania zachowań różnych uczestników ruchu drogowego, co stanowi jedno z największych wyzwań w dziedzinie autonomicznej jazdy. W ramach projektu "Aleph One" uniwersytet prowadzi również platformę badawczą, na której może testować pojazdy autonomiczne w rzeczywistych warunkach i zbierać odpowiednie dane.

Centrum Helmholtza prowadzi z kolei badania w dziedzinie energii, zdrowia i materiałoznawstwa. Niemieccy badacze zastanawiają się m.in. nad tym, jak efektywnie, bezpiecznie i trwale wykorzystywać energię i zasoby, jak lepiej obrazować, charakteryzować i skutecznie leczyć nowotwory oraz nad tym, jak zachowuje się materia i materiały w skali mikro i makro, a także pod wpływem oddziaływania np. pól magnetycznych. HZDR obsługuje w swoich laboratoriach pomiarowych także inne ośrodki badawcze. Jest członkiem Stowarzyszenia Helmholtz, ma sześć ośrodków badawczych i zatrudnia prawie 1,4 tys. osób.

