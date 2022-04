UOKiK: 2 proc. próbek paliw ciekłych nie spełnia norm jakościowych

Tylko 2 proc. pobranych próbek benzyny i oleju napędowego nie spełnia norm jakościowych; nieprawidłowości dotyczyły częściej ON - wynika z kontroli jakości paliw ciekłych przeprowadzonej przez Inspekcję Handlową w 2021 r. - podał UOKiK. Jakość paliw poprawia się z roku na rok - dodał.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w czwartek, że Inspekcja Handlowa (IH) zakwestionowała w 2021 roku 1,72 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. To minimalnie mniej niż w 2020 roku (1,88 proc.); nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego.

Dodano, że IH kontroluje kilka rodzajów paliw ciekłych dostępnych na rynku - olej napędowy, benzynę, gaz LPG oraz biopaliwa.

"Pierwsze kontrole, które prowadziliśmy w 2003 roku ujawniły, że wymogów jakościowych nie spełnia aż 30 proc. pobieranych próbek. W kolejnych latach nieprawidłowości zmniejszały się, a przedsiębiorcy z większą dbałością zaczęli podchodzić do paliwa jakie sprzedają. Nie bez znaczenia był również wymiar kar, jaki mogli otrzymać za wprowadzanie do obrotu niezgodnego z prawem paliwa. Sprawiło to, że od 2016 roku poziom nieprawidłowości utrzymuje się poniżej 4 proc." - zwrócił uwagę UOKiK.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny stwierdził, że jakość paliw poprawia się z roku na rok w efekcie monitorowania polskiego rynku.

"(...) Pomimo systematyczności działań kontrolnych, odsetek paliw niespełniających wymagań jakościowych corocznie kształtuje się na innych poziomach. Mają na to wpływ różne czynniki, np. liczba skontrolowanych przedsiębiorców oraz pobranych próbek, a także zmieniające się wymagania jakościowe. W 2021 roku norm nie spełniało tylko niespełna 2 proc. próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na stacjach paliwowych. Nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny niż oleju napędowego" - zaznaczył Chróstny, cytowany w komunikacie.

UOKiK wyliczył, że Inspektorzy IH pobrali w 2021 r. łącznie do badań 1565 próbek paliw ciekłych, w tym 779 próbek benzyn i 786 próbek oleju napędowego, na stacjach i w hurtowniach. Badań laboratoryjnych nie przeszło pozytywnie 27 próbek paliw ciekłych (22 próbki oleju napędowego, 5 próbek benzyny), co stanowi 1,72 proc. zbadanych próbek.

"Odsetek zakwestionowanych próbek paliw w poszczególnych województwach był wyraźnie zróżnicowany. Podczas losowych kontroli stacji paliw najwięcej nieprawidłowości stwierdziliśmy w województwach: kujawsko-pomorskim (3,17 proc.), warmińsko-mazurskim (2,22 proc.) i pomorskim (1,59 proc.). Natomiast w przypadku kontroli przedsiębiorców wybranych na podstawie m.in. informacji od Policji czy kierowców najwięcej nieprawidłowości wykryliśmy w województwie śląskim (14,58 proc.), opolskim (14,29 proc.), warmińsko-mazurskim (11,54 proc.) oraz kujawsko-pomorskim (10 proc.)" - stwierdził UOKiK

Dodał, że w ramach kontroli gazu skroplonego LPG inspektorzy pobrali 345 próbek i zakwestionowali tylko jedną z nich (0,34 proc.). Nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości podczas kontroli hurtowni. Kontrola jakości lekkiego oleju opałowego przebiegła pomyślnie - wszystkie próbki spełniały wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu (podobnie jak w latach 2013-2020) - zaznaczono.

UOKiK wyjaśnił, że kontrola jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, Prezes UOKiK losowo wybiera stacje i wskazuje je odpowiedniej regionalnie Inspekcji Handlowej do kontroli. Po drugie, IH sprawdza tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania, albo u których wcześniej wykryła nieprawidłowości. Kontrolą obejmujemy producentów paliw, hurtowników, magazynujących oraz przedsiębiorców prowadzących stacje paliw.

UOKiK poinformował również, że Inspekcja Handlowa wydała 6 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniały norm, oraz przekazała do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 23 przypadków naruszenia warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi i przepisów prawa energetycznego. Prezes URE może nałożyć karę pieniężną na tych przedsiębiorców, którzy naruszają warunki koncesji, sprzedając paliwa niewłaściwej jakości.

"IH przekazała również 23 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do właściwych miejscowo prokurator rejonowych. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości - grzywnę w wysokości do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Inspektorzy przekazali również wyniki kontroli odpowiednim służbom - Krajowej Administracji Skarbowej oraz Policji. Prezes UOKiK wszczął 14 postępowań administracyjnych (w tym 5 dot. kontroli przeprowadzonych w 2020 r.) i wydał 15 decyzji (w tym 6 dot. kontroli z 2020 r.)" - wskazał UOKiK.

