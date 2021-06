UOKiK: Blisko 70 proc. konsumentów używa aplikacji do obsługi konta bankowego

Już 68 proc. konsumentów używa aplikacji bankowych do obsługi swojego konta. Większość ankietowanych jest zadowolona z działania aplikacji finansowych i nie obawia się o kwestie bezpieczeństwa – wynika z opublikowanej w środę informacji o badaniu przeprowadzonym na zlecenie UOKiK.

68 proc. konsumentów używa aplikacji bankowych do obsługi swojego konta. Dużo częściej korzystają z nich osoby najmłodsze - w grupie 15-29 lat używanie aplikacji bankowych zadeklarowało 77 proc. badanych - wynika z badania zachowań konsumenckich na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, którego wyniki opublikowano w środę.

Badanie pokazało, że inne aplikacje finansowe cieszą się mniejszą popularnością. Z aplikacji do operacji finansowych online, takich jak paypall czy skrill korzysta 27 proc. ankietowanych, z programów do transakcji w konkretnych sklepach (m.in. lidl pay, orlen pay) - 18 proc., z wirtualnych portmonetek (m.in. revolut, curve, googlepay, applepay) - 14 proc., a używanie aplikacji do płatności w podróży (m.in. Uber, Bolt, skycash, autopay) zadeklarowało 12 proc. ankietowanych.

"Rozwój aplikacji finansowych jest korzystny dla konsumentów, bowiem ułatwia dostęp do usług i pozwala zaoszczędzić cenny dla nas czas. Wymaga jednak zachowania ostrożności i zwrócenia uwagi na kwestie bezpieczeństwa, aby nie paść ofiarą cyberprzestępców" - powiedział Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, cytowany w informacji prasowej.

Z badania PBS wynika, że większość osób korzystających z aplikacji finansowych jest z nich zadowolona. Aż 88 proc. ocenia, że są przydatne do dokonywania płatności lub innych operacji finansowych. Większość respondentów nie obawia się też o kwestie bezpieczeństwa, jednak nie jest to pełne zaufanie. Ze stwierdzeniem, że "aplikacje finansowe gwarantują bezpieczeństwo danych osobowych i bankowych" zdecydowanie zgadza się jedynie 18 proc. badanych, a raczej zgadza się - 45 proc.

Aż 91 proc. badanych użytkowników aplikacji finansowych twierdzi, że nigdy nie miało z nimi problemów. Ci, którzy je napotkali, wymieniali przede wszystkim kwestie techniczne: brak dostępu oraz problemy z obsługą klienta. 26 proc. zgłoszeń miało związek z bezpieczeństwem, np. próbą włamania na konto czy wyłudzenia pieniędzy - wynika z raportu o badaniu.

Jak napisano w informacji prasowej, główną motywacją do korzystania z aplikacji finansowych jest łatwość obsługi i wygoda (68 proc.). Blisko połowa badanych (49 proc.) korzysta z nich, ponieważ są powiązane z innym produktem finansowym, np. kontem walutowym. Wystąpiła także sytuacja, w której badany twierdził, że bank wymusił na nim założenie takiej aplikacji.

"Cieszymy się, że konsumenci przekonują się do używania bezpiecznych aplikacji finansowych. Niedopuszczalne jest jednak, aby były one wymagane do korzystania z podstawowych funkcjonalności czy unikania opłat, jeżeli klient zawierając umowę z bankiem na to się nie godził"- powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Przykładem takiej sytuacji, o czym przypomniał UOKiK, była zapowiedź mBanku, że w nowej taryfie prowizji niezbędnym warunkiem do zwolnienia z opłat za kartę będzie zalogowanie się przynajmniej raz w miesiącu do aplikacji mobilnej. Zainterweniował UOKiK, który wskazał, że bank "nie powinien jednak narzucać konsumentom warunków, których spełnienie wymaga od nich poniesienia dodatkowych wydatków (np. na zakup odpowiedniego urządzenia mobilnego)" i mBank się z pomysłu wycofał.

Z badania wynika także, że prawie co czwarta z badanych osób (23 proc.) nie korzysta z żadnej aplikacji finansowej. W grupie 60+ jest to 37 proc.

Badanie PBS dla UOKiK zostało przeprowadzone na panelu internetowym CAWI "poznaj.to" od 21 do 28 października 2020 r. na próbie 1003 osób powyżej 15 roku życia.

