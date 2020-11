UOKiK czeka na informacje ws. zastrzeżeń do koncentracji Agory i Eurozet

Decyzję w sprawie transakcji przejęcia Eurozet przez Agorę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmie po otrzymaniu od stron odpowiedzi na zastrzeżenia, które im przekazał - poinformował w piątek prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Urząd czeka na te informacje.

We wtorek UOKiK poinformował, że szef Urzędu Tomasz Chróstny przekazał stronom zastrzeżenia do transakcji przejęcia Eurozet przez Agorę, wskazując, że w wyniku koncentracji może dojść do ograniczenia konkurencji. Zastrzeżenia nie przesądzają o końcowej decyzji w tej sprawie.

Chróstny w piątek w Money.pl był pytany o to, czy UOKIK zablokuje przejęcie Eurozet przez Agorę.

"Czekamy na informacje, które przekaże nam, w odniesieniu do tych konkretnych zastrzeżeń, przedsiębiorca i wówczas będziemy podejmowali decyzje - w zależności od materiału, który przedstawi - co dalej zrobić z tą transakcją" - powiedział Chróstny.

Przypomniał, że UOKiK zgłosił pewne zastrzeżenia do tej transakcji. "Przedsiębiorca ma pełen ogląd sytuacji, zapoznał się z aktami, wie, czego dotyczą nasze obawy i na co w sposób szczególny zwracamy uwagę. Chcemy, żeby rzeczywiście każdy rynek, na którym dokonują się koncentracje, był rynkiem, na którym reguły gry obowiązujące przedsiębiorców są uczciwe i gdzie nie dochodzi do np. do powstania duopolu" - tłumaczył prezes UOKiK.

Zdaniem Chróstnego, rynek medialny jest rynkiem szczególnym, gdzie "rzeczywiście z jednej strony mówimy tutaj o możliwych warunkach do rywalizacji pomiędzy przedsiębiorcami, a z drugiej strony mówimy o pewnych skutkach, które mogą towarzyszyć właśnie ograniczeniu konkurencji". Zdaniem szefa UOKiK, ma to wpływ również na ofertę, jaką otrzymują konsumenci, na jakość programów, która jest dostarczana.

"I tutaj są pewne obawy, które przedstawiliśmy przedsiębiorcy i czekamy na to, aby przedstawił on nam swój punkt widzenia właśnie na te obawy dotyczące czy to rynków lokalnych, czy całości rynku krajowego" - powiedział.

Wniosek o zgodę na transakcję wpłynął do Urzędu w październiku 2019 r. Prezes UOKiK w listopadzie 2019 r. skierował sprawę do tzw. drugiego etapu, co oznacza, że konieczne było przeprowadzenie badania rynku, a rok później wystosował zastrzeżenia do tej koncentracji. Jak wskazał we wtorkowym komunikacie UOKiK, "wątpliwości budzi uzyskanie przez Agorę przewagi konkurencyjnej na lokalnym i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz w zakresie rozpowszechniania programów radiowych".

Agora stoi na czele grupy kapitałowej, która zajmuje się głównie działalnością prasową, wydawniczą i radiową, a także sprzedażą reklam. Eurozet m.in. produkuje i nadaje programy radiowe (np. Radio Zet), sprzedaje czas reklamowy, a także zarządza serwisami internetowymi.

W sprawach, w których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji w wyniku dokonania koncentracji, szef UOKiK przedstawia przedsiębiorcy lub przedsiębiorcom uczestniczącym w koncentracji zastrzeżenia wobec planowanej transakcji. Zastrzeżenia zawierają uzasadnienie i nie przesądzają o końcowym rozstrzygnięciu postępowania.

Zgodnie z przepisami przedsiębiorcy mają 14 dni na odniesienie się do zastrzeżeń. Ten termin może zostać wydłużony na ich wniosek o kolejne dwa tygodnie.