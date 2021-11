UOKiK: DOZ ma zgodę na przejęcie spółek Euro-Apteka, Super Zdrowie i MLV18

Prezes UOKiK wydał zgodę dla spółki DOZ na przejęcie spółek Euro-Apteka, Super Zdrowie i MLV18 - poinformował w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Zgodnie z nałożonymi warunkami Medix będzie musiał sprzedać aptekę w Goleniowie.

UOKiK podał, że DOZ zarządza m.in. aptekami "DOZ Apteki dbam o zdrowie". Przejmowane spółki należą do grupy kapitałowej EA, która jest właścicielem aptek działających pod nazwami "Euro-Apteka" i "Polonez".

Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na lokalnym rynku w Goleniowie (woj. Zachodniopomorskie). Jednocześnie możliwe było wydanie decyzji warunkowej, w której zgoda na koncentracje uzależniona jest od sprzedaży jednej z aptek - wskazał Urząd.

"Przeprowadzona przez nas analiza wykazała, że sprzedaż apteki w Goleniowie zapobiegnie negatywnym skutkom transakcji na lokalnym rynku" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK wyjaśnił, że zgodnie z nałożonymi warunkami Medix będzie musiał sprzedać aptekę "Euro-Apteka" przy ul. Szczecińskiej 4a w Goleniowie. "Nabywca nie może należeć do tej samej grupy kapitałowej co DOZ i musi zostać zaakceptowany przez Prezesa UOKiK. W umowie kupna musi się znaleźć klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie kontynuował w tym miejscu działalność apteczną. Treść tego postanowienia również będzie wymagała aprobaty Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DOZ będzie musiał złożyć do urzędu sprawozdanie z realizacji warunku" - podano.

Przypomniano, że zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Urząd przyjął, że apteki konkurują ze sobą na obszarze kilometra. Wynika to z faktu, że konsumenci najczęściej wybierają apteki w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy lub przychodni, gdzie większość z nich chodzi pieszo. Dojeżdżają zazwyczaj jedynie mieszkańcy miejscowości, w których nie ma aptek - wskazano.

UOKiK podkreślił, że zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

