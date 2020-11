Inspekcja Handlowa skontrolowała firmy z rynku nieruchomości. Są nieprawidłowości

Inspekcja Handlowa skontrolowała 158 przedsiębiorców działających na rynku nieruchomości; stwierdziła nieprawidłowości dot. m.in. braku wymaganego przepisami ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej - wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. rynku nieruchomości.

Inspektorzy skontrolowali 158 przedsiębiorców - 100 świadczyło usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, 35 to rzeczoznawcy majątkowi, a 29 - zarządcy nieruchomości - wynika z raportu UOKiK "Kontrola Inspekcji Handlowej rynek nieruchomości".

Nieprawidłowości stwierdzono u 8 przedsiębiorców - 4 pośredników nieruchomości, 2 rzeczoznawców majątkowych, 2 zarządców nieruchomości.

Wszczęto w związku z tym 7 postępowań administracyjnych, w wyniku których wydano 4 decyzje nakładające kary pieniężne w łącznej wysokości 49 509,92 zł oraz 2 decyzje o odstąpieniu od wymierzenia kary.

Inspekcja sprawdzała m.in. zgodność prowadzonej działalności gospodarczej z zakresem określonym we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Z kolei w jednym przypadku wojewódzki inspektor IH podjął decyzje o niewszczynania postępowania "z uwagi na małą wagę naruszenia prawa".

Z kolei w jednym przypadku wojewódzki inspektor IH podjął decyzje o niewszczynaniu postępowania "z uwagi na małą wagę naruszenia prawa".

Inspektorzy sprawdzili też czy przedsiębiorcy dołączają do zawieranych umów kopie umowy ubezpieczenia OC. "W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości u 26 przedsiębiorców: 20 prowadziło działalność w zakresie pośrednictwa nieruchomości, 4 w zakresie zarządzania nieruchomościami i 2 w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego" - wskazano.

Autorzy raportu podali, że w wyniku ustaleń kontrolnych przedsiębiorcy "podejmowali dobrowolne działania, dosyłając konsumentom, z którymi podpisali umowę współpracy kopie ubezpieczenia OC". Do części przedsiębiorców zostały wystosowane "wystąpienia pokontrolne oraz żądania porządkowo organizacyjne".

W raporcie podkreślono, że obrót nieruchomościami, zarówno w zakresie usług polegających na pośrednictwie nieruchomości, rzeczoznawstwie majątkowym czy zarządzaniu nieruchomościami wiąże się dla konsumentów z relatywnie wysokimi kosztami.

"W tego rodzaju transakcjach konsumenci powinni się czuć bezpieczni, co oznacza, że każdy pośrednik nieruchomości, rzeczoznawca czy zarządca nieruchomości jest zobligowany na mocy przepisów prawa do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością" - podkreślono. Dodano, że wskazany w przepisach obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dostarczania jej treści nabywcom "ma chronić interesy konsumenta, w przypadku np. nieprawidłowego wykonania usług".