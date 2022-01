UOKiK: kary dla spółki Fundico i jej prezesa za nieuczciwe praktyki

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył kary w wysokości ponad 220 tys. zł na spółkę Fundico za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów oraz w wysokości 120 tys. zł na jej jednoosobowy zarząd za dopuszczenie do stosowania nieuczciwych praktyk- poinformował w środę UOKiK.

Jak poinformował UOKiK w środowej informacji prasowej, spółka Fundico zajmuje się dochodzeniem od banków roszczeń związanych z przedterminową spłatą pożyczki lub wynikających z klauzul abuzywnych w umowach o kredyt hipoteczny.

"W związku z tym oferuje konsumentom +inwestycje+ - określony zysk po kilku miesiącach w zamian za pieniądze na zakup takiego roszczenia lub sfinansowanie kosztów jego dochodzenia" - wskazał Urząd.

Jak przekazał UOKiJ, na swojej stronie internetowej i na Facebooku spółka "kusi" np. takimi hasłami: "Twoja inwestycja jest bezpieczna a my dajemy ci gwarancję zwrotu" czy "Dzięki naszemu produktowi inwestorzy mogą uzyskać wysoką stopę zwrotu przy 100 proc. pewności zwrotu wkładu początkowego". Obiecywany zysk to często nawet 20-30 proc. w ciągu kilku miesięcy, a szanse powodzenia konkretnych inwestycji spółka oceniała zwykle na ponad 90 proc.

"W toku postępowania ustaliliśmy, że spółka Fundico wprowadzała konsumentów w błąd co do dwóch kluczowych kwestii branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu pieniędzy" - powiedział cytowany w informacji prasowej prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny.

Jak wyjaśnił Chróstny, spółka po pierwsze "bezpodstawnie zapewniała o braku ryzyka, podczas gdy powodzenie inwestycji zależało m.in. od wygranych spraw sądowych". Ponadto oferowała nierealne, ponadprzeciętne zyski, choć zdawała sobie sprawę, że są one niemożliwe do osiągnięcia. "W efekcie część konsumentów, którzy zaufali zapewnieniom Fundico, straciła zainwestowany kapitał" - podkreślił prezes UOKiK.

Urząd przekazał, że spółka zamieszczała wprowadzające w błąd oferty "nawet wtedy, gdy okazało się, że sprawy frankowe nie kończą się szybkimi ugodami, a ona sama miała problemy z płynnością i regulowaniem bieżących rachunków i zobowiązań". Odczuli to konsumenci, którzy powierzyli jej pieniądze.

Jak podał UOKiK, za wprowadzanie konsumentów w błąd prezes Urzędu nałożył na Fundico kary w wysokości 176 tys. zł. Dodatkowa sankcja za brak współpracy z Urzędem podczas postępowania, czyli nieudzielenie żądanych informacji i nieprzekazanie dokumentów, to 50 tys. zł. Spółka musi również poinformować o decyzji prezesa UOKiK na swojej stronie internetowej oraz na Facebooku, a poszkodowanych także listownie.

"Karę finansową za naruszenia zbiorowych interesów konsumentów poniesie nie tylko firma, ale także jej prezes, który był osobiście odpowiedzialny za dopuszczenie do stosowania nieuczciwych praktyk" - wskazał UOKiK.

Zgodnie z sentencją decyzji "(...) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - nakłada na Mariusza Adama Skibę - członka zarządu pełniącego funkcję prezesa zarządu Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w związku z umyślnym dopuszczeniem do naruszenia przez Fundico Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie zakazu określonego w art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ww. ustawy" kary w łącznej wysokości 120 tys. zł.

"Umyślne doprowadzenie do naruszeń wobec konsumentów nie może uchodzić płazem osobom zarządzającym przedsiębiorstwami. Dlatego nałożyłem karę na prezesa Fundico. Był on osobiście zaangażowany zarówno w tworzenie oferty swojej firmy, jak i jej realizację oraz kontakty z konsumentami" - powiedział Chróstny, cytowany w informacji UOKiK. Jednocześnie zapowiedział, że tego typu kar będzie coraz więcej. "Zamierzamy częściej karać menedżerów za nieuczciwe praktyki wobec konsumentów, tak aby przestało im się to opłacać" - dodał.

UOKiK podał, że decyzje są nieprawomocne. Spółce i jej prezesowi przysługuje odwołanie do sądu.

