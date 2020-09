UOKiK: konkurs na najlepszą pracę magisterską nt. ochrony konkurencji i konsumentów

Do 30 października można składać prace magisterskie w konkursie poświęconym ochronie konkurencji i konsumentów. Najlepsze prace zostaną nagrodzone; pula nagród wynosi 20 tys. zł - poinformował w czwartek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Trwa 12. edycja konkursu prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konkurencji i 10. edycja konkursu poświęconego ochronie konsumentów. Co roku do UOKiK zgłaszane jest ok. 30 prac dotyczących tej tematyki.

Nagrody w konkursie w każdym obszarze tematycznym za I miejsce wynoszą 5 tys. zł, za II - 3 tys. zł i III - 2 tys. zł. Laureaci mogą liczyć na publikację pracy, zaś od tego roku również na płatne praktyki absolwenckie w UOKiK - poinformował prezes Urzędu Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Prace mogą zgłaszać absolwenci szkół wyższych, którzy ukończyli kierunek prawo, ekonomię czy zarządzanie i obronili swoje prace w terminie od 16 października 2019 r. do 16 października 2020 r. z oceną bardzo dobrą. Komplet dokumentów należy dostarczyć do 30 października 2020 r.

Opracowania w konkursie z zakresu ochrony konkurencji powinny poruszać zagadnienia dotyczące praktyk ograniczających konkurencję, kontroli koncentracji lub pomocy publicznej. Z obszaru ochrony konsumentów to prace poświęcone prawnym i ekonomicznym aspektom ochrony konsumentów, z wyłączeniem kwestii obejmujących nadzór rynku, odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz jakość wyrobów i usług.

Wieloletnim partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Prawa Konkurencji, a patronem - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Trwa również 3. edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską poświęconą ochronie konkurencji oraz 10. edycja konkursu o tematyce ochrony konsumentów. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody (za I miejsce - 8 tys. zł). Prace można złożyć do 29 października 2021 r - poinformował Chróstny.

Szczegóły można znaleźć na stronie www.uokik.gov.pl/