UOKiK: konkurs na opracowanie rozwiązań informatycznych, które pomogą wyszukiwać klauzule abuzywne

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił konkurs na zaprojektowanie narzędzia informatycznego, którego zadaniem będzie wspomaganie pracowników w analizie wzorców umów pod kątem niedozwolonych klauzul abuzywnych – poinformował UOKiK we wtorkowym komunikacie.

Urząd podał we wtorkowym komunikacie, że ogłosił konkurs na zaprojektowanie narzędzia opartego o sztuczną inteligencję (AI), którego celem ma być wstępna analiza pod kątem postanowień niedozwolonych wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w kontaktach z konsumentami.

"Narzędzie będzie ważnym wsparciem dla pracowników UOKiK w wyszukiwaniu niedozwolonych klauzul i automatycznej analizie bardzo dużej ilości danych. Pozwoli to na szybkie i skuteczne eliminowanie naruszeń, a także szeroki bieżący monitoring umów przedstawianych konsumentom. To pierwszy projekt, w którym nasz Urząd będzie wdrażał oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję" - powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak wskazano w informacji prasowej, zadaniem projektowanego narzędzia ma być wyszukiwanie postanowień abuzywnych - zarówno w umowach dostarczanych przez konsumentów, jak i wyszukiwanych samodzielnie przez tzw. web crawlera na stronach internetowych przedsiębiorców i sklepów.

Zgodnie z założeniami, stworzone narzędzie powinno przeszukać umowę lub regulamin, wyróżnić niedozwolone klauzule oraz wskazać, dlaczego mogą one mieć charakter niedozwolony. Następnie - jak przekazał UOKiK - pracownik urzędu dokona weryfikacji wyniku pracy algorytmu i oceni, czy zasadne jest podjęcie interwencji, mając na względzie również treść samego zawiadomienia złożonego przez konsumenta.

Możliwość automatycznego przeszukiwania stron internetowych otworzy w UOKiK nowe możliwości w zakresie aktywnego i punktowego eliminowania nieprawidłowości na dużą skalę, co ma znacząco przełożyć się na poprawę ochrony konsumentów. System będzie posiadał funkcję automatycznego uczenia się, nadzorowanego przez pracowników UOKiK.

W informacji opublikowanej przez UOKiK wskazano, że konkurs został sfinansowany w ramach unijnego Programu ochrony konsumentów (2014-2020). Budżet wdrożenia systemu AI wynosi 1,45 mln zł. Urząd ogłosił konkurs we współpracy z GovTech Polska, który koordynuje kluczowe projekty cyfryzacji w Polsce.

"Konkurs ma charakter dwuetapowy i nieograniczony, a uczestnicy będą prezentować swoje umiejętności, przygotowując Proof of Concept. Prace konkursowe w I etapie można składać do 19 października 2021 r. do godziny 16.00. Dla autorów najlepszych prac w I etapie konkursu przewidziano nagrody pieniężne, a zwycięzca II etapu otrzyma zaproszenie do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki. Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego narzędzia w Urzędzie planowane jest do końca 2022 r." - napisano w informacji prasowej UOKiK.

