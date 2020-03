UOKiK myśli jak ochronić kredytobiorców

Ochrona konsumentów w tym kredytobiorców i pożyczkobiorców są wśród propozycji zmian w przepisach dot. tarczy antykryzysowej – poinformował na Twitterze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd dodał, że trwa etap konsultacji.

- UOKiK przedstawił wiele propozycji zmian w przepisach w związku z obecną sytuacją i koronawirusem. Propozycje dotyczą również ochrony kredytobiorców i pożyczkobiorców. Dyskutowane są obecnie różne scenariusze, zaś wszystkie rozwiązania mają roboczy charakter - czytamy.



Jak dodano, celem zmian zaproponowanych przez UOKiK jest ochrona konsumentów. - To nasz priorytet. Obecnie trwa etap konsultacji - prosimy z rezerwą podchodzić do publikacji prasowych na tym etapie - podano.



Urząd podkreślił we wpisie, że "finalna propozycja zostanie przedstawiona po wszystkich uzgodnieniach przez rząd".

W piątek premier Mateusz Morawiecki powiedział, że projekt specustawy ws. tarczy antykryzysowej jest już gotowy w MR. - We współpracy z innymi ministerstwami są szlifowane ostatnie jego zapisy; weekend chcemy poświęcić na jego przegląd, konsultacje - mówił wówczas.

Tzw. "tarcza antykryzysowa" opiera się na pięciu filarach. Tworzą je: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu czy Bank Gospodarki Kredytowej. Konkretne rozwiązania z "tarczy antykryzysowej" zaprezentował premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami swojego rządu w środę. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.