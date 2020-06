UOKiK: najwięcej zabawek dźwiękowych zakwestionowanych w czasie kontroli pochodziło z Chin

Inspektorzy Inspekcji Handlowej skontrolowali 136 zabawek wydających dźwięki; najwięcej pochodziło z Chin - wynika z raportu "Bezpieczeństwo zabawek" Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z tego kraju było też najwięcej zakwestionowanych wyrobów.

Inspekcja Handlowa sprawdziła, jak czytamy w raporcie, m.in. zabawki blisko uszne (np. telefony), samochodziki czy pluszowe zabawki (np. misie uczące mówić).

Łącznie inspektorzy skontrolowali 136 zabawek. Najwięcej (127) pochodziło z Chin. Również z tego kraju było najwięcej zakwestionowanych wyrobów (37), zastrzeżenia zgłoszono też wobec jednej zabawki wyprodukowanej w Polsce - wskazano.

"W I kwartale 2020 r. kontrolami objęto 52 przedsiębiorców, w tym: 1 producenta krajowego, 6 importerów, 20 placówek sprzedaży detalicznej, 21 sprzedawców hurtowych, 4 sklepy wielkopowierzchniowe" - czytamy w raporcie.

Wśród niezgodności w zakresie formalnym najwięcej (23,9 proc.) dotyczyło "niezasadnego umieszczenie ostrzeżenia 0-3", braku lub nieprawidłowych danych producenta lub importera (19,6 proc.), braku lub nieprawidłowych instrukcji bezpieczeństwa (19,6 proc.).

Jak wyjaśniono, w Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie zbadano właściwości mechaniczne i fizyczne zabawek. Przeprowadzono łącznie 48 badań, stwierdzając niezgodności w 18 próbkach. Niezgodności polegały m.in. na "zawyżonym poziomie ciśnienia akustycznego emisji dźwięku w 10 zabawkach", co może powodować ryzyko uszkodzenia słuchu (dotyczyło takich zabawek jak telefon, pistolet). "Najwyższa stwierdzona wartość przekraczała dopuszczalny poziom o prawie 15 proc. - 80,3dB przy dopuszczalnym 70db" - stwierdzono.

Z kolei w ok. 50 proc. przebadanych zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 3. roku życia nieprawidłowości były związane z występowaniem małych elementów, mogących powodować udławienie lub uduszenie dziecka. Dotyczyło to np. zestawu muzycznego i aparatu fotograficznego.

Jak podano, inspektorzy w 6 przypadkach stwierdzenia niezgodności formalnych wystąpili do przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie zabawki do obrotu "z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych". Wydano też 3 decyzje zakazujące udostępniania wyrobu. "Jednocześnie inspektorzy IH skierowali do Prezesa UOKiK 13 wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych. Sprawy są obecnie analizowane" - poinformowano.

Najczęściej niezgodności o charakterze formalnym występowały w zabawkach importowanych (94 proc.); z Polski (3 proc.), z innych krajów UE (2 proc.), pochodzenia 1 proc. nie dało się ustalić. Wśród zakwestionowanych zabawek najwięcej było: instrumentów muzycznych, zabawek blisko usznych i samochodów wydających dźwięki.