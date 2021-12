UOKiK: Orange wypłaci klientom rekompensaty za aktywację usług nietelekomunikacyjnych

Orange Polska wypłaci abonentom rekompensatę za aktywację serwisów podmiotów trzecich i usług nietelekomunikacyjnych spółki, typu direct billing i tzw. flash SMS - poinformował we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak poinformował Urząd, prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję zobowiązującą operatora Orange Polska do wypłaty abonentom rekompensaty i zmiany sposobu działania. Zastrzeżenia wzbudziły nieprawidłowości przy aktywacji płatnych usług oferowanych przez Orange Polska i serwisów subskrypcyjnych świadczonych przez inne podmioty dla abonentów Orange.

Według informacji UOKiK, chodzi o usługi nietelekomunikacyjne świadczone przez Orange, aktywowane m.in. za pośrednictwem powiadomień tzw. flash SMS i kliknięcie przez konsumenta przycisku "OK" po jego otrzymaniu: "Gdzie jest Dziecko", "Chroń dzieci w sieci", "Nawigacja Orange", "CyberTarcza" oraz "Zabezpiecz PESEL", a także usługi podmiotów trzecich rozliczane przez operatora przy wykorzystaniu "Zamów z Orange" (tzw. direct billing, gdzie opłata automatycznie jest doliczana do rachunku). Są to np. GAMEMINE, KidzInMine, VIDIX.mobi.

