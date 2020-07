UOKiK ostrzega przez lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne FH Yanok.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał ostrzeżenie przed lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne, wystawiane przez Fundusz Hipoteczny Yanok z Krakowa. Urząd postawił funduszowi zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Jak poinformował w środę UOKiK, działanie FH Yanok może narazić konsumentów na poważne straty finansowe, ponieważ z pieniędzy przekazanych przez konsumentów podmiot udziela pożyczek m.in. przedsiębiorcom posiadającym obniżoną zdolność kredytową i zalegającym ze spłatą zadłużenia instytucjom finansowym.

Urząd podkreślił, że w toku postępowania zgromadził informacje wykazujące, że istnieje duże ryzyko utraty środków przez konsumentów. Jednocześnie Prezes Urzędu postawił temu przedsiębiorcy zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

"Niektórzy nieuczciwi przedsiębiorcy wykreowali nowy sposób pozyskania kapitału, który może narażać Polaków na straty i z tego powodu apelowałem od lutego o zachowanie ostrożności. Wątpliwości wzbudza przede wszystkim sposób lokowania pieniędzy pozyskanych od konsumentów, którzy są przekonani, że ich środki lokowane są w nieruchomości, podczas gdy w rzeczywistości FH Yanok przeznacza je m.in. na udzielanie ryzykownych pożyczek innym przedsiębiorcom" - uzasadnił postawienie zarzutów Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Chodzi o posługiwanie się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją, wykorzystywanie pieniędzy konsumentów do udzielania pożyczek przedsiębiorcom, wprowadzanie konsumentów w błąd w zakresie informowania co do bezpieczeństwa środków powierzonych FH Yanok oraz gwarancji zysku.

UOKiK przypomniał, że już w lutym br. ostrzegał, że weksle inwestycyjne są ryzykowne dla konsumentów.

Według Urzędu, inwestycja w weksle FH Yanok polega na tym, że konsument przekazuje pieniądze przedsiębiorcy, który z tych środków udziela pożyczek innym firmom. "Takie działanie niesie bardzo poważne zagrożenie dla konsumenta, który udostępniając swoje oszczędności bierze na siebie pełne ryzyko utraty pieniędzy. Interesy słabszej strony umowy - czyli konsumentów inwestujących w weksle - nie są odpowiednio zabezpieczone, w przeciwieństwie do interesów Funduszu Hipotecznego Yanok. Konsument otrzymuje przy tym nieakceptowalne przez Urząd złudzenie poczucia bezpieczeństwa" - stwierdził Chróstny.

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć karę do 10 proc. rocznego obrotu. Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes UOKiK ma możliwość wydania ostrzeżenia, gdy stwierdzi, że przedsiębiorca stosuje nielegalną praktykę, która może narazić szeroki krąg konsumentów na znaczne straty finansowe lub niekorzystne skutki.