UOKiK rozpoczyna kontrole ws. przepisów o transparentnym informowaniu o obniżkach cen

UOKiK sprawdza, jak rynek dostosował się do przepisów o transparentnym informowaniu o obniżkach cen. Urząd zapowiedział w poniedziałek kontrole w sześciu sieciach handlowych i wystąpił o wyjaśnienia do ok. 40 przedsiębiorców działających w sektorze e-commerce.

Jak przypomniał w poniedziałek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, nowe przepisy wynikające z unijnej dyrektywy Omnibus obowiązują od 1 stycznia 2023 r. Obejmują one m.in. wymóg transparentnego informowania o obniżkach cen, jasne zasady plasowania ofert w wynikach wyszukiwania czy zakaz sugerowania, że publikowane opinie konsumenckie są prawdziwe, jeśli przedsiębiorca nie wdrożył mechanizmów zabezpieczających ich wiarygodność.

"Od początku monitorujemy praktyki dotyczące wdrożenia nowych przepisów. Widzimy już, że nie wszyscy przedsiębiorcy się do nich dostosowali. Wiele nieprawidłowości obserwujemy zwłaszcza w zakresie uwidaczniania cen, w tym najniższej z ostatnich 30 dni przed obniżką" - przekazał cytowany w informacji Prezes UOKiK Tomasz Chróstny. "Rozpoczynamy kontrole w sieciach handlowych, wystąpiliśmy także o wyjaśnienia do około 40 przedsiębiorców z branży e-commerce, w planach są dalsze kontrole w sklepach stacjonarnych" - dodał.

Urząd zaznaczył, że od 1 stycznia każdy przedsiębiorca ogłaszający promocję lub wyprzedaż jest zobligowany "podać w dobrze widocznym miejscu przy towarze - oprócz aktualnej ceny - najniższą cenę z 30 dni poprzedzających obniżkę". Informacja ta - wskazano - ma być przestawiona w sposób jednoznaczny, niebudzący wątpliwości i umożliwiający porównanie cen. Przepisy te dotyczą sprzedaży stacjonarnej, internetowej i reklamy, także w telewizji lub radiu - zwrócono uwagę.

Zapowiedziane przez UOKiK kontrole w sklepach stacjonarnych Inspekcja Handlowa rozpocznie od sześciu sieci: Biedronka, Dino, Kaufland, Lidl, Netto i Żabka. Jak podkreślono, w kolejnych etapach planowane są kontrole także w innych sklepach.

Przypomniano, że podczas kontroli prowadzonych w ramach postępowań wyjaśniających inspektorzy IH nie nakładają kar pieniężnych, ale w przypadku stwierdzenia naruszenia zbiorowych interesów konsumentów Prezes UOKiK może nałożyć karę w wysokości do 10 proc. obrotu na przedsiębiorstwo i do 2 mln zł na osobę zarządzającą.

Zgodnie z informacją na stronie urzędu w najbliższym czasie UOKiK będzie kontrolować również przedsiębiorców działających w internecie oraz platformy handlowe, a także to, czy numery telefonów udostępniane przez firmy umożliwiają skuteczny kontakt z nimi.

Jak podano, po sprawdzeniu ok. 40 stron internetowych zastrzeżenia Prezesa UOKiK, wzbudziło m.in.: podawanie aktualnej ceny sprzedaży i ceny przekreślonej bez zamieszczenia informacji, czym jest cena przekreślona; podawanie aktualnej ceny sprzedaży i ceny przekreślonej, przy czym komunikat wyjaśniający, że cena przekreślona jest najniższą ceną towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, jest dostępny dopiero po rozwinięciu; posługiwanie się przy prezentowaniu obniżek (ceny przekreślonej) innymi wartościami referencyjnymi z pominięciem najniższej ceny z 30 dni przed obniżką.

Zakwestionowaniu podległy także: obliczanie wielkości obniżki (np. 20 proc., 150 zł) w odniesieniu do ostatniej lub standardowej ceny towaru, a nie najniższej ceny z ostatnich 30 dni; posługiwanie się sformułowaniami innymi niż "najniższa cena towaru w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki", takimi jak "cena referencyjna", "poprzednia/ostatnia najniższa cena", "cena z 30 dni przed promocją"; prezentowanie informacji o najniższej cenie obowiązującej w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki w sposób nieczytelny ze względu na czcionkę, kolorystykę czy kontrast.

Zgodnie z komunikatem urzędu UOKiK wezwał poddane kontroli podmioty do zajęcia stanowiska co do poprawności wdrożenia przepisów dotyczących najniższej ceny. Dotychczas wezwania w tej sprawie skierowano do przedsiębiorców działających pod markami: AliExpress, Allegro, Amazon, Avans, Biedronka, Bytom, C&A, CCC, Ceneo, Decathlon, Douglas, Electro, Empik, Eobuwie, Euro RTV AGD, H&M, Hebe, Intersport, Jysk, Kappahl, Lidl, Martes, Media Markt, Media Expert, Notino, Orange, Play, Plus, Recman, Reserved, Rossman, Sephora, Shopee, Smyk, Tchibo, T-Mobile, Vistula, Wittchen, Zalando, Zara.

