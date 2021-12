UOKiK: rusza kampania dotycząca naruszeń prawa konkurencji

Zwiększenie świadomości nt. naruszeń prawa konkurencji i zachęcenie pracowników do przeciwdziałania im - to cele kampanii, którą przeprowadzi UOKiK. Jest ona skierowana głównie do byłych i obecnych pracowników dużych i średnich firm m.in. z branży budowlanej - podał Urząd.

"Z okazji Światowego Dnia Konkurencji uruchamiamy w mediach społecznościowych kampanię +Zmowa rynkowa? Daj sygnał!+ skierowaną głównie do byłych i obecnych pracowników dużych i średnich przedsiębiorstw m.in. z branży budowlanej, transportowej, motoryzacyjnej, IT. Chcemy im uświadomić, jakie praktyki, z którymi być może spotykają się w swojej pracy, są zakazane jako naruszające zasady uczciwej konkurencji" - powiedział cytowany w poniedziałkowej informacji prasowej prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasz Chróstny.

Jak dodał, celem kampanii jest również zachęcenie do informowania UOKiK o niedozwolonych porozumieniach. "Można to zrobić anonimowo. Dzięki przekazanym sygnałom, które umożliwią wykrycie i położenie kresu zmowie na rynku, skorzystają uczciwi przedsiębiorcy, a także konsumenci, którzy zyskają swobodny dostęp do produktów i bez ograniczeń będą mogli wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę" - wyjaśnił Chróstny.

Kampania "Zmowa rynkowa? Daj sygnał!" potrwa do 20 grudnia. Banery, grafiki i krótki spot o tym, w jaki sposób zawiadomić prezesa UOKiK o zmowie rynkowej lub przetargowej albo nadużywaniu pozycji dominującej pojawią się m.in. na portalach branżowych, Facebooku i YouTubie.

Urząd przypomniał, że program Sygnalista, dzięki któremu prezes UOKiK otrzymuje anonimowe sygnały dotyczące potencjalnych naruszeń prawa konkurencji, działa od kwietnia 2017 r. Na początku sygnaliści mogli nawiązać kontakt z Urzędem za pomocą skrzynki mailowej oraz infolinii. Od grudnia 2019 r. mogą wysyłać zgłoszenia za pomocą specjalnej platformy internetowej dostępnej pod adresem report.whistleb.com/pl/uokik. Jak wskazał Urząd, ułatwia ona osobom, które zgłaszają antykonkurencyjne praktyki u swoich obecnych lub byłych pracodawców, uporządkowanie przekazywanych informacji i wskazuje, jakiego rodzaju dane są istotne z punktu widzenia prezesa Urzędu. Do zgłoszenia można dołączyć dowody, np. maile czy notatkę ze spotkania.

Z danych UOKiK wynika, że od początku działania programu Sygnalista do końca listopada 2021 r. do Urzędu wpłynęło 5875 zgłoszeń. W tym roku było ich 414.

"Za każdy sygnał bardzo dziękujemy. Wszystkie starannie sprawdzamy, a jeśli stosowanie antykonkurencyjnych praktyk przez przedsiębiorcę się potwierdza, podejmujemy działania w ramach naszych kompetencji, w tym poprzez realizację kontroli czy przeszukań. Za zmowy rynkowe grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu" - wskazał Chróstny.

