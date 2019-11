UOKiK: Trzy firmy niewłaściwie rozliczały wcześniejsze spłaty kredytów

Spółki iCredit, Optima i Eurocent niewłaściwie rozliczały wcześniejsze spłaty kredytów - uznał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W takiej sytuacji iCredit oraz Optima powinny proporcjonalnie obniżać wszystkie poniesione przez kredytobiorców koszty pożyczek i uznawać ich reklamacje.

Zarzuty wobec iCredit dotyczyły sztucznego wydłużania okresu spłaty pożyczki oraz tzw. kar umownych za nieprzedstawienie poręczenia. Według UOKiK spółka ustalała raty w ten sposób, że najpierw były one równe, a gdy prawie cały kredyt został spłacony, wówczas następowało kilkadziesiąt, a w niektórych przypadkach nawet ponad 100 rat po kilka groszy. W efekcie bardzo wydłużał się okres spłaty, co umożliwiało firmie nakładanie wyższych pozaodsetkowych kosztów kredytu. Zgodnie ze wzorem ich maksymalna wysokość zależy bowiem m.in. od czasu spłaty pożyczki - poinformował urząd.Czytaj też: Morawiecki: Polska powoli wychodzi z pułapki średniego rozwoju UOKiK miał także zastrzeżenia do tzw. kary umownej, którą iCredit nakłada, gdy pożyczkobiorca w ciągu trzech dni nie przedstawi umowy poręczenia.- Naszym zdaniem nie jest to żadna kara umowna, bo nie chodzi o wynagrodzenie szkody poniesionej przez spółkę - zaznaczył, cytowany w komunikacie wiceprezes UOKiK Tomasz Chróstny. Dodał, że raczej jest to opłata za podwyższone ryzyko kredytowe. - Co więcej, jest ona sprzeczna z celem zabezpieczenia, bo zamiast zmniejszać prawdopodobieństwo, że konsument nie będzie w stanie spłacić kredytu, jeszcze je zwiększa poprzez dodatkowe koszty - zaznaczył.Chróstny wskazał, że gdy pożyczkobiorca nie przedstawi poręczenia, spółka zamiast nakładać na niego "karę", powinna zażądać innego zabezpieczenia, odmówić pieniędzy lub zaproponować niższą kwotę. Tymczasem iCredit udziela pożyczek, nie czekając na poręczenie. Poza tym nie wlicza "kary" do pozaodsetkowych kosztów kredytu, przez co utrudnia klientom ocenę ich warunków i porównanie z innymi ofertami na rynku.Urząd podał, że w sumie za naruszanie praw konsumentów nałożył na iCredit ponad 902 tys. zł kary.