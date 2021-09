UOKiK: warunkowa zgoda na przejęcie spółki Betamed przez Air Liquide

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał warunkową zgodę na przejęcie spółki Betamed przez Air Liquide - przekazał we wtorek UOKiK. Dodano, że wyeliminuje to możliwość ograniczenia konkurencji, a tym samym nie pogorszy się sytuacja pacjentów.

Jak wskazał we wtorkowej informacji UOKiK, przedsiębiorcy działają m.in. na rynkach świadczeń medycznych finansowanych przez NFZ. Ich usługi polegają na regularnych wizytach lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów u pacjenta; dostarczaniu, obsłudze i serwisie sprzętu, a także przeprowadzeniu szkolenia pacjenta oraz jego bliskich.

"Nałożone warunki spowodują, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. To oznacza, że nie pogorszy się również sytuacja pacjentów, którzy nadal będą objęci specjalistyczną opieką wynikającą z dotychczasowych umów podpisanych przez Betamed z NFZ" - wskazał cytowany w informacji prezes UOKiK Tomasz Chróstny. Według niego nie zmniejszy się też liczba podmiotów ubiegających się o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Urząd zwrócił uwagę, że działalność uczestników koncentracji pokrywa się na regionalnych rynkach usług wentylacji mechanicznej realizowanych w warunkach domowych, finansowanych ze środków publicznych. "Takie świadczenia są kontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia i przysługują pacjentom wymagającym wspomagania respiratorem, którzy mogą przebywać pod opieką w domu" - wyjaśniono.

Według UOKiK przedsiębiorcy konkurują ze sobą w ramach postępowań konkursowych prowadzonych przez NFZ; rywalizują też o pacjentów jakością usług - jeśli na danym terenie jest kilka podmiotów z podpisanym kontraktem z Narodowym Funduszem.

Po przeprowadzeniu postępowania prezes UOKiK stwierdził, że transakcja doprowadzi do ograniczenia konkurencji na regionalnych rynkach w woj. dolnośląskim i małopolskim. Zdaniem Urzędu, chorzy z tych obszarów mogliby zostać pozbawieni wyboru podmiotu, z którego usług chcą korzystać. UOKiK nałożył na Air Liquide określone warunki, "których spełnienie wyeliminuje zagrożenia dla konkurencji i zdrowia pacjentów".

Jeden z warunków zakłada, że Air Liquide będzie prowadził działalność wynikającą z obowiązujących Betamed kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie w województwie dolnośląskim i małopolskim, które obowiązują do 30 czerwca 2022 r.

Z kolei Betamed weźmie udział w postępowaniach konkursowych NFZ na świadczenie tych usług po 30 czerwca 2022 r. Złoży ofertę w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie, w zakresie nie węższym niż oferowany we wcześniejszych latach. Jeśli NFZ wybierze tę ofertę, spółka zawrze umowę z Narodowym Funduszem - wyjaśniono.

Inny warunek mówi o tym, że Air Liquide stworzy spółkę lub spółki, do której (których) przeniesie część mienia Betamed związaną ze świadczeniem usług wentylacji mechanicznej w warunkach domowych przez pacjentów w woj. dolnośląskim i małopolskim. "Mienie to obejmie w szczególności kontrakty z NFZ, umowy z pracownikami, dokumentację księgową, techniczną i handlową, bazy pacjentów oraz urządzenia i środki trwałe niezbędne do realizacji kontraktu z NFZ" - wymieniono. Te podmioty zostaną sprzedane niezależnemu inwestorowi, który nie jest powiązany z Air Liquide.

UOKiK dodał, że nabywca będzie musiał zostać zaakceptowany przez Prezesa UOKiK; wydana decyzja nie jest prawomocna.

UOKiK przypomniał, że transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce. Oceniając koncentrację, prezes UOKiK może jej zakazać, wydać zgodę na jej dokonanie lub uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata.

