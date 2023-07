UOKiK: we wtorek ruszają kontrole w skupach i u największych przetwórców owoców miękkich

We wtorek ruszają kontrole w skupach oraz u największych przetwórców owoców miękkich - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK sprawdzi m.in., czy przy kształtowaniu cen mogło dojść do niedozwolonego prawem porozumienia.

We wtorkowym komunikacie UOKiK poinformował, że sprawdzi również, czy nie dochodzi do nieuczciwego wykorzystania przewagi przez największych przetwórców.

"Wszczęliśmy postępowanie wyjaśniające podczas którego zweryfikujemy praktyki w 70 wybranych skupach znajdujących się na terenie województwa lubelskiego oraz mazowieckiego. Oba regiony są liderami w produkcji malin" - mówił, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Jak podał Urząd, "kontrole ruszają dziś". "Inspekcja Handlowa na zlecenie Prezesa UOKiK zbada zjawiska, jakie zachodzą na rynku owoców miękkich, przede wszystkim skupiając się na sposobie funkcjonowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie skupu świeżych malin, w tym w szczególności poziomu i sposobu ustalania cen skupu" - poinformowano.

Urząd dodał, że kontrolerzy zbiorą też informacje dotyczące cen, po których kontrolowany punkt skupu dokonywał zakupu malin, zestawienia transakcji z obiorcami oraz czy warunki, na jakich owoce są kupowane są uczciwe.

Prezes UOKiK wskazał, że zebrany materiał będzie na bieżąco analizowany i niezależnie od jego wyników, we wtorek rozpoczęły się kontrole w pięciu największych przetwórców malin w Polsce. "Chcemy sprawdzić kto i jak ustala cenę malin, czy robi to samodzielnie oraz czy nie dochodzi tu do nieprawidłowości związanych z wykorzystywaniem przewagi kontraktowej" - powiedział Tomasz Chróstny.

Urząd ustali, czy skup malin nie odbywał się z naruszeniem prawa konkurencji.

Jak przypomniał UOKiK, za zmowę cenową lub podział rynku grozi kara do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy za każdą z praktyk oraz do 2 mln zł na osoby zarządzające firmą, które są bezpośrednio odpowiedzialne za niedozwolone ustalenia. Natomiast za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej przedsiębiorcy grozi kara do 3 proc. jego rocznego obrotu.

