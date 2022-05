UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków ws. spłat kredytów hipotecznych

Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków dotyczące praktyk oraz zapisów wzorców umów w tym zakresie stosowanych; Urząd sprawdza, czy i jak banki rozliczają się z konsumentami, którzy przed terminem spłacą w całości lub nadpłacą kredyt hipoteczny - przekazał w środę UOKiK.

"Jeśli spłacasz całkowicie lub nadpłacasz kredyt hipoteczny, który wziąłeś po 21 lipca 2017 r., bank musi się z tobą rozliczyć z opłat pobranych w związku z zawarciem umowy" - wskazał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w środowej informacji.

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w informacji, zwrócił uwagę, że stopy procentowe WIBOR 3M i 6M, od których zależy oprocentowanie kredytów hipotecznych w polskiej walucie są coraz wyższe, co oznacza też wzrost rat kredytów hipotecznych spłacanych przez konsumentów.

"Jeśli posiadamy odpowiednie oszczędności, warto rozważyć nadpłacenie kredytu hipotecznego z jednoczesnym skróceniem okresu kredytowania lub jego całkowitą, wcześniejszą spłatę" - stwierdził.

Wyjaśnił, że w takiej sytuacji bank powinien rozliczyć się z kredytobiorcą i oddać proporcjonalnie wszystkie pobrane opłaty stanowiące całkowity koszt kredytu. "Powinno się to odbywać według najprostszej i najbardziej sprawiedliwej metody liniowej, tak jak ma to miejsce w przypadku kredytów konsumenckich, gdzie banki dostosowały się do wyroku TSUE i wytycznych Prezesa UOKiK" - dodał.

"Tym razem sprawdzamy w postępowaniach wyjaśniających, jak 17 banków rozlicza się z osobami, które nadpłacają kredyt hipoteczny lub spłacają go całkowicie" - poinformował Chróstny.

"Prezes UOKiK wszczął postępowania wyjaśniające dotyczące praktyk oraz zapisów wzorców umów w tym zakresie stosowanych w 17 bankach. Sprawdza w nich, czy i jak rozliczają się z konsumentami, którzy przed terminem spłacą w całości lub nadpłacą kredyt hipoteczny" - podał w środę UOKiK.

Chodzi o BNP Paribas Bank Polska; ING Bank Śląski; Alior Bank; Bank Millennium; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski; Bank Polska Kasa Opieki S.A.; Credit Agricole Bank Polska; mBank; Santander Bank Polska; Bank Ochrony Środowiska; Bank Pocztowy; Bank Handlowy w Warszawie; PKO Bank Hipoteczny; Pekao Bank Hipoteczny; mBank Hipoteczny; ING Bank Hipoteczny; Millennium Bank Hipoteczny.

