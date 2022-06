UOKiK wszczął postępowanie przeciwko organizatorowi tuczu kontraktowego trzody

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko organizatorowi tuczu kontraktowego trzody chlewnej Agri Plus – poinformował w środę UOKiK. Urząd zarzuca spółce, że stała się beneficjentem pomocy publicznej, choć nie była do tego uprawniona.

"Jeśli potwierdzą się nasze zarzuty, będzie to oznaczało, że spółka Agri Plus stała się faktycznym beneficjentem pomocy publicznej przeznaczonej dla rolników, choć nie była do tego uprawniona" - wskazał prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w środowej informacji Urzędu. Zaznaczył, że to "niedopuszczalne działanie, które pozbawia poszkodowanych hodowców należnej im rekompensaty związanej z ASF".

Jak przekazano, UOKiK wszczął przeciwko spółce Agri Plus postępowanie, w którym sprawdzi, "czy organizator tuczu trzody chlewnej dopuszcza się praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową". "Przedsiębiorcy grozi kara do 3 proc. rocznego obrotu" - wskazał Chróstny.

W komunikacie UOKiK przypomniano, że hodowcy trzody chlewnej z obszarów objętych restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) mogą otrzymać pomoc na wyrównanie zmniejszonego dochodu. "Rekompensata należy się mikro, małym i średnim podmiotom, nie przysługuje zaś dużym firmom" - podkreślono.

Jak przekazano, spółka Agri Plus należy do grupy Smithfield Foods. Z informacji uzyskanych z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, a potwierdzonych w trakcie postępowania wyjaśniającego i kontroli siedziby spółki wynika, że przedsiębiorca w umowach z dostawcami trzody chlewnej "zobowiązuje ich do przekazywania otrzymanej od państwa pomocy finansowej", np. poprzez obniżanie ceny kupowanych świń o kwotę rekompensaty.

"W latach 2017-2020 mogło to spowodować pobranie od dostawców około kilkunastu milionów złotych" - wskazał UOKiK. Z ustaleń prezesa urzędu wynika też, że spółka mogła monitorować, którzy rolnicy dostali wsparcie, a następnie pomniejszać ich wynagrodzenia.

UOKiK zachęca przedsiębiorców, rolników działających w branży rolno-spożywczej do zgłaszania nieprawidłowości polegających m.in. na narzucaniu im przez dużego kontrahenta niekorzystnych warunków współpracy. Formularz dostępny na: https://ankieta.uokik.gov.pl/formularz-zgloszenie-przewaga/.

