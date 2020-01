UOKiK wydał zgodę warunkową na przejęcie przez DOZ kontroli nad spółką Medix

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez DOZ kontroli nad spółką Medix; obie firmy działają na rynku farmaceutycznym - podał we wtorek UOKiK. Transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży apteki w Tczewie; ma to nie spowodować zagrożenia dla konkurencji.

Jak podał UOKiK, DOZ zarządza aptekami działającymi pod nazwą "DOZ Apteki dbam o zdrowie". Medix jest franczyzobiorcą kilkunastu placówek tej sieci.

Urząd przekazał, że w tej sprawie konieczne było skierowanie postępowania do II etapu. "UOKiK przeprowadził badanie rynku, z którego wynikało, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na trzech lokalnych rynkach w Tczewie" - czytamy. Jak dodano, dlatego urząd wydał zastrzeżenia do koncentracji.

"Nasza analiza pokazała, że transakcja może doprowadzić do ograniczenia konkurencji na terenie Tczewa. Jednocześnie możliwe było wydanie decyzji warunkowej. Sprzedaż jednej z aptek zapobiegnie negatywnym skutkom tej koncentracji" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezes UOKiK Michał Holeksa.

Urząd przekazał, że Medix będzie musiał sprzedać placówkę przy ul. Sobieskiego 38a w Tczewie.

"Nabywca nie może należeć do tej samej grupy kapitałowej co DOZ i musi zostać zaakceptowany przez UOKiK. W umowie kupna musi się znaleźć klauzula, która zagwarantuje, że inwestor będzie kontynuował w tym miejscu działalność apteczną" - napisano.

Wskazano, że treść tego postanowienia również będzie wymagała aprobaty Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DOZ będzie musiał złożyć do urzędu sprawozdanie z realizacji warunku.

Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem UOKiK przyjął, że apteki konkurują ze sobą na obszarze kilometra. Wynika to z faktu, że konsumenci najczęściej wybierają apteki w pobliżu miejsca zamieszkania, pracy lub przychodni, gdzie większość z nich chodzi pieszo. Dojeżdżają zazwyczaj jedynie mieszkańcy miejscowości, w których nie ma aptek.

Urząd przypomina, że zgodnie z przepisami, transakcja podlega zgłoszeniu do urzędu antymonopolowego, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Oceniając koncentrację, prezes urzędu może zakazać transakcji, wydać zgodę na jej dokonanie bądź uzależnić zgodę od spełnienia przez przedsiębiorcę dodatkowych warunków. Wydane decyzje są ważne przez dwa lata. Od 2004 r. jest to 30. rozstrzygnięcie nakładające obowiązki na zgłaszającego transakcję oraz piąte wydane w 2019 r. (decyzja została wydana 23 grudnia 2019 r.).

Wydana decyzja nie jest prawomocna. Zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.