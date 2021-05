UOKiK: za utrudnianie przeszukania 0,5 mln zł kary na spółkę, 150 tys. zł na jej prezesa

Za utrudnianie przeszukania przy zbieraniu dowodów w prowadzonym postępowaniu, Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył 500 tys. zł na spółkę Platinium Wellness oraz 150 tys. zł na jej prezesa - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w poniedziałkowym komunikacie.

Decyzje Prezesa UOKiK dotyczą utrudniania przeszukania w siedzibie Platinium Wellness. Poinformowano, że podczas trwających działań prezes zarządu spółki zmienił hasło do poczty elektronicznej w służbowym laptopie, a następnie odmówił podania nowego. Przerwało to kopiowanie danych, przez co przeszukujący stracili dostęp do części informacji, które mogły świadczyć o niedozwolonym porozumieniu.

Kara nałożona na Platinium Wellness wyniosła 500 tys. zł, co stanowi równowartość 108 225,11 euro. Według regulatora również prezes zarządu spółki ponosi w tym przypadku osobistą odpowiedzialność za utrudnianie przeszukania, stąd zastosowana indywidualna sankcja.

"Zgodnie z sentencją decyzji Prezes UOKiK nałożył na: +(…) Bartosza Konrada Gibałę, karę pieniężną w wysokości 150 000,00 zł (…)+" - napisał urząd.

Jak informuje Chróstny, cytowany w komunikacie UOKiK, walka z porozumieniami ograniczającymi konkurencję leży w interesie wszystkich konsumentów, uczciwych przedsiębiorców oraz państwa polskiego.

"Przepisy pozwalają pracownikom UOKiK w określonych sytuacjach, za zgodą sądu, na niezapowiedziane przeszukanie w siedzibach przedsiębiorców podejrzewanych o niedozwolone porozumienia, w tym na sprawdzenie ich skrzynek elektronicznych. Przed rozpoczęciem przeszukania przedsiębiorcy są informowani o ich prawach i obowiązkach. Utrudnianie czynności przeszukującym zostało przez ustawodawcę obarczone wysoką sankcją, ponieważ może oznaczać próbę zacierania dowodów" - tłumaczy prezes UOKiK.

Zgodnie z prawem kara za utrudnianie lub uniemożliwienie przeszukania może zostać nałożona na przedsiębiorcę - do równowartości 50 mln euro, a także na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy - w tym przypadku maksymalna sankcja może wynieść pięćdziesięciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Dodano, że przeszukania to instrument dochodzeniowy wykorzystywany w najcięższych przypadkach podejrzenia naruszenia konkurencji. Pozwala na zebranie materiału dowodowego w sprawach, w których inne środki dochodzeniowe były nieskuteczne. Przedsiębiorca oraz jego pracownicy mają obowiązek wpuścić przeszukujących do budynków i lokali, a także udostępnić dokumenty oraz nośniki danych. Podkreślono, że działania pracowników UOKiK odbywają się na podstawie zgody sądu.

