UOKiK: zakwestionowano 42 proc. urządzeń do pielęgnacji paznokci

Inspekcja Handlowa skontrolowała urządzenia do pielęgnacji paznokci - głównie lampy UV do manicure hybrydowego i frezarki, zakwestionowała 42 proc. z nich – poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd podał, że łącznie skontrolowano 67 wyrobów, w tym 32 lampy UV, 30 frezarek do paznokci oraz 5 innych wyrobów, np. urządzenie pielęgnacyjne do manicure i pedicure, urządzenie parowe do usuwania hybryd czy pochłaniacz pyłu.

Ogółem zakwestionowano 28 urządzeń (42 proc. skontrolowanych), najczęściej występujące niezgodności dotyczyły niepoprawnej instrukcja obsługi, np. brak wersji w języku polskim, brak informacji jakiej klasy jest dany sprzęt, co oznacza, że użytkownik nie będzie wiedział jak właściwie obsługiwać urządzenie (28 wyrobów) oraz brak lub niepełne informacje warunkujące bezpieczeństwo użytkowania urządzenia (27 wyrobów) - czytamy w raporcie.

Kolejnym problemem był brak identyfikacji urządzenia (numer typu, seria, partia lub inna informacja umożliwiająca identyfikację), co może utrudnić konsumentom reklamowanie wadliwych urządzeń (12 wyrobów). W 7 przypadkach kontrolerzy odnotowali niepoprawnie sporządzone deklaracje zgodności, co oznacza wątpliwości dotyczące przeprowadzenia prawidłowej procedury oceny zgodności i zapewnienie przez producenta, że jego urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące wymagania. W 4 przypadkach wykazano brak oznakowania CE, co oznacza wątpliwości dotyczące przeprowadzenia prawidłowej procedury oceny zgodności i zapewnienie przez producenta, że jego urządzenie spełnia wszystkie obowiązujące wymagania - podano.

Wskazano, że w większości przypadków występowała więcej niż jedna niezgodność formalna. Najwięcej były to 4 niezgodności dotyczące 2 lamp LED (pochodzenie: Chiny), w których stwierdzono: nieprawidłowe oznakowanie CE, nieprawidłowo sporządzoną deklaracje zgodności, niepełne informacje warunkujące bezpieczne użytkowanie sprzęt oraz niepoprawnie sporządzoną instrukcję obsługi.

Inspektorzy Inspekcji Handlowej wystąpili we wszystkich 28 przypadkach do przedsiębiorców, odpowiedzialnych za wprowadzenie wyrobów do obrotu, z wnioskiem o podjęcie dobrowolnych działań naprawczych - czytamy.

UOKiK podał że kontrole przeprowadziły 3 wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (Lublin, Poznań, Wrocław). Łącznie w 2019 r. kontrolami objęto 341 przedsiębiorców, w tym: 4 producentów krajowych, 7 importerów, 5 sprzedawców hurtowych.