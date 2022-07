UOKiK: zakwestionowano dwie z 29 partii przebadanych klejów

Inspekcja Handlowa przebadała 29 partii klejów, zakwestionowano dwie partie, w których przekroczona została zawartość toluenu - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Toluen i chloroform to związki chemiczne używane w klejach. Ich zastosowanie jest ściśle ograniczone przepisami, ponieważ mogą być szkodliwe - zwrócił uwagę UOKiK w piątkowym komunikacie.

Jak wyjaśniono, Inspekcja Handlowa przebadała 29 partii klejów, sprawdzając, czy zawarte w nich substancje chemiczne nie przekraczają dopuszczalnych poziomów. "Wykryliśmy niski odsetek nieprawidłowości - tylko 2 partie były niezgodne" - poinformowano. Dodano, że kontrola została przeprowadzona u 30 przedsiębiorców - w 26 sklepach detalicznych i 4 hurtowniach.

Wyjaśniono, że badaniami laboratoryjnymi objęto "kleje szybkoschnące cyjanoakrylowe typu kropelka, super glue", przeznaczone do naprawy obuwia, dętek rowerowych, kleje typu butapren przeznaczone do użytku domowego, kleje uniwersalne do klejenia gumy i tworzyw przeznaczone do użytku domowego.

Dwie partie klejów zakwestionowano "z uwagi na przekroczoną dopuszczalną zawartość toluenu3 (przy ograniczeniu - poniżej 0,1 proc. masowo)". Jak przekazano są to: "klej BUTAPREN 40 ml Vilux, prod. Zakłady Chemiczne +BO-CHEM+ Sp. z o.o. w Pionkach - stwierdzono zawartość toluenu powyżej 10 proc." oraz "uniwersalny klej wodoodporny BUTAPREM 35 g, Gust Pol, dystr. GLUE-INVEST S.A. w Warszawie - stwierdzono zawartość toluenu w ilości (0,79 ± 0,21) proc.".

Jak przekazał UOKiK, wydano jedną decyzję zakazującą przedsiębiorcy dalszego przekazywania wyrobu. Zostały też wszczęte dwa postępowania "w sprawie obowiązku uiszczenia przez kontrolowanych kwoty stanowiącej równowartość kosztów badań". Dodano, że informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach przekazano do "właściwych miejscowo organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które sprawują nadzór nad producentem".

Toluen to związek chemiczny, z grupy węglowodorów aromatycznych, często stosowany jako rozpuszczalnik, ale też jako składnik np. środków dezynfekujących, detergentów, aerozoli ale też np. farb do włosów, lakierów do paznokci, klejów. Jak zwrócono uwagę, toluen jest szkodliwy, m.in. dla układu oddechowego, rozrodczego, czy nerwowego. "Opary tego związku (w dużych stężeniach) mogą powodować mdłości, bóle głowy, zmęczenie, podrażnienie oczu, skóry" - wskazano.

Chloroform jest organicznym związkiem chemicznym, również stosowanym jako rozpuszczalnik, w farbach, lakierach czy klejach. Jest związkiem szkodliwym, działającym m.in. drażniąco na skórę, oczy, czy układ oddechowy. "Obie te substancje mogą być stosowane w klejach bądź farbach lub innych mieszaninach, jedynie jeżeli nie jest przekroczona ich maksymalna zawartość w produkcie gotowym do użycia" - zaznaczono.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl