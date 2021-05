UOKiK: zdalnie sterowane samochody dostępne na rynku bez naruszeń norm bezpieczeństwa

Wśród 10 testowanych modeli zdalnie sterowanych samochodów dostępnych na polskim rynku UOKiK w badaniu nie stwierdził naruszenia norm bezpieczeństwa, jednak cztery modele nie przeszły testów wytrzymałości - wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Urzędu.

Specjaliści z laboratorium UOKiK przebadali dziesięć modeli samochodów zdalnie sterowanych. Przedmiotem oceny było m.in. to jaki jest zasięg pilota, jaką prędkość maksymalną osiąga samochód oraz czy został solidnie wykonany. Testowano również zdolność do ruszania pod górę i możliwość sterowania pilotem od innego modelu, sprawdzano wymiary, masę produktów i ich opakowań.

"Zbliża się święto najmłodszych konsumentów - Dzień Dziecka. Z tej okazji w specjalnej odsłonie naszych badań porównawczych poddaliśmy samochody zdalnie sterowane +ekstremalnym+ testom: rozpędzaliśmy je do maksymalnej prędkości, zrzucaliśmy z wysokości, oceniliśmy na jaką odległość możemy nimi nawigować i jak poradzą sobie z ruszaniem na stromym wzniesieniu" = powiedział cytowany w komunikacie dołączonym do raportu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny. "Sprawdziliśmy też, czy znajduje się na nich znak CE i czy nie mają ostrych elementów, którymi dziecko mogłoby się zranić" - dodał.

Do badania UOKiK wytypowano 10 modeli samochodów zdalnie sterowanych na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego w marcu 2021 r. przez Inspekcję Handlową w sklepach internetowych i stacjonarnych w całej Polsce. Wszystkie modele sprawdzono przy użyciu tych samych przyrządów i urządzeń, w taki sam sposób i w tych samych warunkach - czytamy w komunikacie. Łącznie, jak podano, zabawki przeszły 188 testów, podczas których uzyskano 1577 wyników cząstkowych.

Wszystkie testowane samochody spełniały wymagania bezpieczeństwa w badanym zakresie. W teście ruszania pod górę najlepiej wypadł model Ford F-150 Raptor, który pokonał odcinek testowy o kącie nachylenia 45 stopni. Najgorzej w tym teście wypadł samochód Overlander, który pokonał pochylnię ustawioną pod kątem 10 stopni, ale odcinka nachylonego pod kątem 15 stopni już nie sforsował.

W przypadku 8 testowanych modeli zasięg pilota do sterowania samochodem wynosił od 8 do 64 metrów. Najmniejszy w tej grupie zasięg miał pilot do samomchodu Turbo Max, największy - do Forda F-150 Raptora. Dwa badane samochody posiadały zasięg ponad 100 m i były to Chariots Robot Transformation i Overlander.

Połowa badanych samochodów zasilana była akumulatorowo, z czego dwa modele miały akumulator wbudowany. Pozostałe modele wymagały zastosowania baterii, podobnie jak wszystkie piloty do sterowania samochodami.

Technologię uniemożliwiającą sterowanie innym pilotem, niż ten dołączony do konkretnego produktu stwierdzono w pięciu badanych zabawkach: Chariots Robot Transformation, Ford F-150 Raptor, Mini Tumbler, Overlander i Polar Stromer. W przypadku pozostałych samochodów, możliwe było sterowanie nimi z wykorzystaniem innego pilota niż ten dołączony do zestawu.

Najszybszym samochodem okazał się Ford F-150 Raptor, który według producentów ma deklarowaną prędkość do 25 km na godzinę. W badaniu UOKiK osiagnął on 23,2 km na godzinę. Najwolniejszy okazał się Chariots Robot Transformation z prędkością 4,10 km na godzinę. W tym wypadku jednak producent nie poinformował, jaką maksymalną prędkość może rozwijać zdalnie sterowany pojazd.

Przeprowadzone przez UOKiK testy wytrzymałości obejmowały 30 upadków z wysokości, 30 uderzeń obciążeniem oraz ściskanie siłą do 450 N (niutonów). Pomyślnie przeszły go te piloty i samochody, które wytrzymały wszystkie próby bez widocznych uszkodzeń: to 8 pilotów i 6 samochodów.

UOKiK przypomniał, że za bezpieczeństwo zabawki odpowiedzialny jest producent lub importer produktu (w przypadku zabawek sprowadzanych spoza UE). Wszystkie badane samochody zdalnie sterowane zostały wyprodukowane w Chinach.

