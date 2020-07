Geotermia Podhalańska wybrała wykonawcę odwiertu

UOS Drilling SA. z Warszawy wykona odwiert chłonny dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska oraz wykona rekonstrukcję wyeksploatowanego odwiertu chłonnego w Białym Dunajcu. Wartość kontraktu to ponad 34 mln zł – poinformował we wtorek zarząd Geotermii Podhalańskiej.

Inwestycja będzie w 40 proc. sfinansowana z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała część kwoty pochodzi z pożyczki udzielonej na preferencyjnych warunkach przez ten Fundusz.

W ramach zawartej umowy Firma UOS Drilling wywierci nowy otwór chłonny Biały Dunajec PGP-5 do głębokości około 3 tys. 523 m oraz przeprowadzi niezbędne pomiary i testy w otworze. Wykonana będzie również rekonstrukcja odwiertu chłonnego Biały Dunajec PGP-2 wraz z jego pogłębieniem.

Jak wyjaśnił Robert Wójciak, wiceprezes zarządu Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA., celem projektu jest zwiększenie możliwości chłonnych systemu geotermalnego dla uzyskania większej produkcji energii cieplnej ze źródeł odnawialnych. Termin zakończenia projektu jest przewidziany do końca 2021 roku.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Geotermia Podhalańska SA funkcjonuje na rynku od ponad 26 lat i jest najstarszym i największym producentem energii geotermalnej w Polsce. Do sieci ciepłowniczej zasilanej ze źródła geotermalnego jest podłączonych blisko 1700 obiektów. Długość sieci ciepłowniczej to 115 km - w Zakopanem, Szaflarach, Białym Dunajcu i Poroninie. Średnia temperatura wody geotermalnej wydobywanej z podhalańskich odwiertów wynosi 86 stopni C.