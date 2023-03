Upadek banku SVB. Firma z polskiej giełdy zdeponowała w nim ponad 100 mln zł

Spółka Huuuge, jeden z największych producentów gier w Polsce poinformował, że trzymał około 24,2 mln dolarów na kontach Silicon Valley Bank, który właśnie ogłosił upadłość.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Stan wszystkich środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów, posiadanych przez spółkę Huuuge, wynosił około 237 mln dolarów amerykańskich na dzień 10 marca 2023, z czego około 10 proc. było zdeponowane w Silicon Valley Bank.

Pozostała część środków Huuuge jest - jak podano - zdeponowana w kilku dużych, renomowanych instytucjach finansowych, zgodnie z wewnętrzną polityką inwestycyjną spółki.

24,2 mln dolarów zdeponowanych w Silicon Valley Bank

Huuuge podało, że z kwoty około 24,2 mln dolarów zdeponowanej w Silicon Valley Bank, 14,2 mln trzymane było na rachunkach bieżących oraz "money market accounts", a 10,0 mln dolarów trzymane było w funduszach rynku pieniężnego.

Po obecnym kursie dolara (ok. 4,4 zł) kwota 24,2 mln dolarów daje równowartość 106,4 mln zł.

- Odzyskiwanie środków odbędzie się zgodnie z procesem prowadzonym przez Federalną Agencję Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) - podało Huuuge.

Spółka przyznaje, że obecnie nie jest w stanie ocenić czasu oraz dokładnej wysokości aktywów możliwych do odzyskania od Silicon Valley Bank.

Huuuge potwierdza, że saldo środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz krótkoterminowych inwestycji zdeponowanych poza Silicon Valley Bank będzie wystarczające na pokrycie potrzeb operacyjnych oraz zobowiązań spółki w przewidywalnej przyszłości.

- Według najlepszej wiedzy sytuacja w Silicon Valley Bank nie ma istotnego wpływu na pozostałe operacje - zapewnia Huuuge.

Bez paniki. Akcje tanieją, ale akcje innych spółek tanieją bardziej

Akcjonariusze Huuuge nie za bardzo przejęli się tymi wiadomościami, kurs akcji spółki ok. godz. 15.45 taniał ok. 1,5 proc. To spadki mniejsze niż indeksy WIG, WIG 20 czy WIG Gry, która tanie o ok. 2,4 proc. W ciągu dnia kurs Huuuge mocno się wahał, od wzrostów do nawet blisko 3 proc. przeceny.

Huuuge Games to producent gier zarejestrowany w amerykańskim stanu Delaware. Akcje spółki od lutego 2021 r. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Blisko 70 proc. z 600 pracowników spółki pracuje w Polsce - w Bydgoszczy, Szczecinie i Warszawie.

Przypomnijmy, że w piątek, 10 marca, upadł amerykański Silicon Valley Bank. To 16 co do wielkości bank w Stanach Zjednoczonych, który zajmował się m.in. finansowaniem firm we wczesnych fazach rozwoju. Dwa dni później ogłoszono bankructwo Signature Bank - ten bank aktywnie uczestniczył w rynku kryptowalut.

Czy Orlen zmieni nazwę, co dalej z rosyjskim kontraktem na ropę? Rozmawiamy z Danielem Obajtkiem

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl