Upadek rubla stał się faktem. Odczuje to cała rosyjska gospodarka

Podczas dzisiejszych notowań rubel rosyjski spadł do psychologicznego poziomu wobec dolara amerykańskiego. Po rozpoczęciu handlu na giełdzie walutowej za jednego dolara trzeba było zapłacić 100,73 rubla. To oznacza, że jeden rubel ma obecnie wartość jednego centa.

Upadek rosyjskiego rubla stał się faktem, dziś notowania przekroczyły psychologiczną granicę.

W kasie Narodowego Banku Rosji zaczyna brakować dewiz na finansowanie importu.

Turyści wyjeżdzający na wakacje muszą się liczyć z poważnymi wydatkami na zakup dolarów i euro w kantorach.

Tak niskich notowań rubla nie było od początku marca 2022 roku, kiedy to wojska rosyjskie rozpoczęły agresję na Ukrainę. Wprowadzenie sankcji oraz odcięcie banków i innych instytucji finansowych od globalnego systemu rozliczeń międzynarodowych transferów SWIFT spowodowało automatyczny spadek wartości narodowej waluty.

Jeszcze rok temu wydawało się, że rubel nie padnie ofiarą sankcji i będzie stabilizował gospodarkę

W ciągu kolejnych miesięcy minionego roku obserwowano wiele działań dostosowujących rosyjską gospodarkę do nowych relacji gospodarczych obowiązujących w handlu z Rosją. Narodowy Bank Rosji deklarował jeszcze na początku 2023 roku, że inflacja jest pod kontrolą i nie powinna w skali roku przekroczyć 15 procent. Już dziś wiadomo, że będzie na poziomie prawie 20 procent.

Przekierowanie strumienia wymiany gospodarczej na Chiny i zwiększenie sprzedaży ropy naftowej do Indii, Pakistanu i krajów Zatoki Perskiej teoretycznie powinno wpływać na stabilizację kursu walutowego. Jednak to były tylko założenia, których nie udało się w pełni zrealizować.

Rok temu za jednego dolara płacono 53 ruble, a dziś już ponad 100 rubli

W połowie sierpnia 2022 roku notowania rubla powróciły do bezpiecznego poziomu. Dokładnie 14 sierpnia minionego roku za jednego dolara płacono 53,30 rubla. Dziś notowania na otwarciu dnia przekroczyły 100 rubli. Obecnie jest to już prawie 101,9 dolara co oznacza, że jeden rubel jest wart mniej niż 1 cent amerykański. W kantorach wymiana następuje po kursie prawie 117 rubli za dolara.

Warto przy tym pamiętać, że dolar w ciągu roku osłabił się wobec innych walut o ponad 15 procent, co w praktyce oznacza, że rubel najwięcej stracił do takich walut, jak: frank szwajcarski, funt brytyjski czy jen japoński. W wielu przypadkach jego dewaluacja przekroczyła 100 procent. Podczas dzisiejszych notowań za jedno euro trzeba było zapłacić 110,5 rubla.

Bank Centralny Rosji nie ma dewiz na interwencje na rynku walutowym w celu obrony kursu narodowej waluty

Według informacji przekazanych w lipcu przez prezes Bank Centralny Rosji Elwirę Nabiullinę, miesięczna inflacja w czerwcu wzrosła do 4,3 procent i powinna otrzymać się na podobnym poziomie w kolejnych miesiącach. Prewencyjnie od 21 lipca tego roku podniesiono stopy procentowe do 8,5 proc.

Problem jest jednak taki, że obecnie Rosji zaczyna brakować dewiz i niemożliwe stają się interwencje otwartego rynku ratujące upadającego rubla. Problemem zaczyna być również osłabienie tempa wzrostu chińskiej gospodarki. To właśnie tam kierowany jest strumień surowców - głównie ropa naftowa i gaz ziemny, miedź, ruda żelaza, ale także energia elektryczna i produkty rolno-spożywcze.

Wojna prowadzona przez Władimira Putina okazała się bardzo kosztowna i kumuluje coraz większe wydatki budżetowe. Chociaż system sankcji jest bardzo dziurawy i możliwość zakupów wielu towarów jest otwarta, jednak trzeba za nie płacić dużo drożej i dodatkowo ponosić koszty transportu.

Zamrożone rosyjskie aktywa dewizowe nie pracują, nie przynoszą zysków w postaci odsetek od obligacji lub lokat terminowych. To jeszcze nie oznacza, że Rosja będzie niewypłacalna, do tego jest jeszcze daleka droga. Jednak spektakularny upadek symbolu kraju, czyli narodowej waluty, jest bardzo bolesny.

Dotyka to wielu obywateli, którzy pomimo prowadzenia wojny wyjeżdżają na wakacje do Turcji, Tajlandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i kupują na wolnym rynku lub w kantorach dolary lub euro. Dla nich obecna sytuacja jest dużym szokiem i pokazuje, że za szaleńcze plany prezydenta Władimira Putina zapłaci całe społeczeństwo.

