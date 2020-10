Uproszczone wzory umów z klientami Energi - Obrót

Energa Obrót jako jedyna w branży energetycznej uprościła wzór swojej umowy kompleksowej oraz jej ogólne warunki – dokumenty, które klienci otrzymują przy pierwszym kontakcie z firmą - poinformowała we wtorek Energa.

Dzięki nowym zasadom umowa została skrócona o blisko tysiąc, a warunki umowy o ponad dwa i pół tysiąca wyrazów.

W Enerdze Obrocie prostsze są również formularze, regulaminy ofert i zapowiedzi na infolinii. "Nowy standard komunikacji spółka wprowadza poprzez szkolenia pracowników obsługi klienta. W 2019 roku powołano także funkcję koordynatora, który w ramach codziennych obowiązków sprawuje kontrolę nad wprowadzaniem i funkcjonowaniem prostego języka w spółce" - podała spółka w komunikacie.

Wewnętrzni trenerzy Energi Obrotu, którzy wcześniej byli szkoleni przez ekspertów z Uniwersytetu Wrocławskiego, wprowadzają pozostałych pracowników firmy w świat skutecznej komunikacji.

"Bazą naszych szkoleń jest 25 zasad prostego języka podzielonych na pięć kategorii. Są to zasady szczególne, bo zebrane przez nasz zespół projektowy. Według autorskiego scenariusza przeszkoliliśmy już ponad pół tysiąca osób, a liczba ta stale rośnie" - wyjaśniła Magdalena Siwerska, koordynatorka prostego języka w Enerdze Obrocie.

Energa zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej, dostarcza prąd do około 2,7 mln odbiorców, co stanowi ok. 17-procentowy udział w rynku obrotu energii elektrycznej. Należy do Grupy Kapitałowej PKN Orlen.