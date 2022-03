URE: cztery jednostki kogeneracyjne wygrały aukcje na 15-letnie wsparcie

Cztery jednostki wygrały marcową aukcję na wsparcie dla energii elektrycznej, wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji - poinformował w poniedziałek Urząd Regulacji Energetyki. Maksymalna wysokość wsparcia to 797 mln zł w ciągu 15 lat.

Zgodnie z informacją URE, aukcję wygrało czterech wytwórców: Energa Kogeneracja, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku, PGE Energia Ciepła oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Lubartowie.

Rozdysponowane w aukcji wsparcie stanowi ok. 14,5 proc. całkowitego budżetu aukcji. Środki będą wypłacane w 15-letnim okresie od 2023 roku. Premią kogeneracyjną objęto ok. 3,5 TWh energii elektrycznej, co stanowi około 12 proc. energii, która mogła zostać objęta wsparciem w ramach aukcji.

