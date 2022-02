URE: dane klientów firm dystrybuujących energię i gaz mogą zostać przechwycone

Dane klientów firm dystrybuujących energię i gaz mogą zostać przechwycone. Większość stron internetowych nie tych firm ma certyfikatu SSL. Urząd Regulacji Energetyki skontrolował 240 podmiotów dystrybuujących energię i gaz pod kątem wywiązywania się z obowiązków informacyjnych wobec klientów.

Regulator przeprowadził monitoring i przeanalizował strony internetowe 187 przedsiębiorstw energetycznych świadczących usługę dystrybucji energii elektrycznej oraz 53 przedsiębiorstw o statusie operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych - poinformował w piątek regulator rynku energii.

Po analizie okazało się, że większość kontrolowanych stron internetowych nie posiadała certyfikatu SSL.

"Jeśli strona nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL to dane osób korzystających z takiej strony (np. dane logowania, dane osobowe składane w formularzach internetowych, itp.) są przesyłane w sposób niezabezpieczony, a to oznacza, że informacje takie mogą być przechwycone przez osoby nieupoważnione" - przypomniał URE.

Urząd zaznaczył, że niektóre przeglądarki internetowe lub programy antywirusowe informują użytkownika o zablokowaniu dostępu do takiej strony lub o zagrożeniach wynikających z niestosowania połączenia szyfrowanego (braku certyfikatu SSL). Niektóre organizacje blokują swoim pracownikom dostęp do takich stron, co uniemożliwia korzystanie z nich.

Prezes URE wezwał firmy, u których stwierdzono nieprawidłowości, do natychmiastowego ich usunięcia.

"Po raz pierwszy wzięliśmy pod lupę strony internetowe dystrybutorów i sprawdziliśmy dostępność określonych prawem informacji - tylko odpowiednio poinformowany (...) odbiorca może w pełni i bezpiecznie korzystać z oferty rynkowej oraz skutecznie dbać o własne interesy. A w dzisiejszych czasach podstawowym źródłem informacji są strony internetowe" - wyjaśnił prezes URE Rafał Gawin.

Prezes przypomniał, że na przedsiębiorstwa sektorów gazowego i energetycznego, nowelizacjami ustawy Prawo energetyczne z 2019 i z 2021 roku, nałożony został obowiązek publikowania na stronach internetowych, ważnych dla odbiorców informacji.

URE wymienił, że na swoich stronach internetowych operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD) mają obowiązek zamieszczać: aktualne listy sprzedawców energii elektrycznej i gazu, z którymi zawarli umowy o świadczenie usług dystrybucji, aktualne listy sprzedawców rezerwowych energii elektrycznej/gazu, którzy oferują taką sprzedaż odbiorcom przyłączonym do sieci danego operatora, informacje o sprzedawcy z urzędu energii elektrycznej/paliw gazowych, wzorce umów zawieranych z odbiorcami końcowymi oraz ze sprzedawcami energii elektrycznej/paliw gazowych.

Według URE tylko część dystrybutorów publikuje wymagane informacje.

"Aktualną listę sprzedawców energii elektrycznej lub gazu, z którymi dany operator zawarł umowę o świadczenie usług dystrybucji publikuje 61 proc. badanych przedsiębiorstw - 70 proc. dystrybutorów prądu i tylko 32 proc. dystrybutorów gazu ziemnego" - wymienił URE.

"Jeszcze mniejszy odsetek - bo zaledwie 41 proc. monitorowanych przedsiębiorstw - umieszcza na swoich stronach internetowych aktualną listę tzw. sprzedawców rezerwowych. Informacje takie znalazły się u 43 proc. dystrybutorów energii i u 36 proc. sprzedawców gazu" - dodał regulator.

URE zaznacza, że często informacje te ograniczały się do podania nazwy i adresu sprzedawcy rezerwowego, pomijając - również wymagane prawem - adresy stron internetowych tych sprzedawców, gdzie powinny być publikowane oferty sprzedaży rezerwowej.

"O tym, że korzysta ze sprzedaży rezerwowej konsument powinien być poinformowany przez dystrybutora w ciągu 5 dni od dnia zawarcia takiej umowy. Jeżeli odbiorca nie wskaże w umowie (...) sprzedawcy rezerwowego, lub też gdy wybrany sprzedawca rezerwowy nie będzie mógł realizować rezerwowej umowy sprzedaży, wtedy rolę tę będzie pełnić tzw. sprzedawca z urzędu" - wyjaśnił urząd.

URE zwrócił uwagę, że ważne jest także, by konsumenci mogli zapoznać się z wzorami umów, jakie proponują dystrybutorzy.

"Takie wzory zamieszczane są przez 61 proc. dystrybutorów energii i tylko 34 proc. dystrybutorów błękitnego paliwa" - poinformował urząd.

W ocenie regulatora część przedsiębiorstw publikuje zbyt mało istotnych informacji dotyczących dystrybucji energii elektrycznej i gazu.

