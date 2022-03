URE: na koniec 2021 r. moc mikroinstalacji OZE wynosiła 6,1 GW

Na koniec 2021 r. mikroinstalacje OZE w Polsce osiągnęły moc 6,1 GW, ponad 850 tys. takich instalacji wyprodukowało w sumie 2,76 TWh energii elektrycznej, czyli ok. 1,6 proc. krajowej produkcji - wynika z opublikowanego we wtorek raportu Prezesa URE.

Według danych przekazanych Prezesowi URE przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), na koniec 2021 r. w Polsce przyłączonych do sieci było dokładnie 856 216 mikroinstalacji, z których niemal 100 proc. to urządzenia fotowoltaiczne. Było ich dokładnie 855 664 o mocy zainstalowanej 6089,4 MW. Mikroinstalacji wykorzystujących biogaz rolniczy było 38, a ich mocy wynosiła 1,2 MW. W przypadku biomasy - było ich 44 o łącznej mocy 0,4 MW.

Prawie 100 proc. mikroinstalacji 847 tys. z 856 tys. było użytkowanych przez prosumentów. Dynamika przyrostu prosumenckich mikroinstalacji w 2019 r. w ujęciu rocznym wyniosła 191 proc., w 2020 - 202 proc., natomiast w okresie 2021 - ok. 87 proc. Przy czym blisko dwie trzecie mikroinstalacji prosumenckich przyłączonych było do sieci dwóch operatorów dystrybucyjnych - PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja - zauważa URE w raporcie.

Łączna ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD przez wytwórców w mikroinstalacjach wyniosła 2,756 TWh, z czego 2,688 TWh pochodziło z mikroinstalacji prosumenckich. Według wstępnych danych PSE produkcja energii elektrycznej w Polsce w 2021 r. wyniosła ok. 173,6 TWh, zatem z mikroinstalacji pochodziło ok. 1,6 proc. całej produkcji.

Dynamika wzrostu produkcji energii elektrycznej w mikroinstalacjach w 2019 r. w ujęciu rocznym wyniosła 122 proc., w 2020 r. - 211 proc., a w 2021 r. - 138 proc. 99,19 proc. tej energii pochodziło z PV. Dynamika wzrostu ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez prosumentów wyniosła odpowiednio 148, 239 i 144 proc. Dwie trzecie tej energii zostało wprowadzone do sieci dwóch OSD - PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl