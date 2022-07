URE poprosił trzech sprzedawców prądu z urzędu o złożenie wyjaśnień ws. taryf

Urząd Regulacji Energetyki prowadzi analizę wniosków trzech sprzedawców prądu z urzędu o korektę taryfy - poinformował we wtorek prezes URE Rafał Gawin. Dodał, że spółki zostały poproszone o złożenie wyjaśnień.

Sprzedawcy z urzędu, dla których URE zatwierdza taryfy na sprzedaż do gospodarstw domowych, to: Enea, Energa Obrót, Tauron Sprzedaż i PGE Obrót.

Jak poinformował Gawin, spółki zostały poproszone o złożenie wyjaśnień. "Nie wiem, czy będą korekty i kiedy. Czy ocenimy to, co zostało złożone, jako uzasadnione" - stwierdził we wtorek podczas spotkania z dziennikarzami prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) Rafał Gawin.

Gawin podał, że przedsiębiorstwa wskazują m.in. na zwiększone zapotrzebowanie na energię przez klientów końcowych. "Spółki argumentują to sytuacją geopolityczną, napływem osób z Ukrainy" - powiedział prezes URE.

"To elementem postępowania wyjaśniającego. Poprosiliśmy o dane, które mają to potwierdzić" - dodał Gawin.

W przypadku zatwierdzenia korekt taryf, przedsiębiorstwa będą mogły wprowadzić je w życie najwcześniej 14, a najpóźniej 45 dni od decyzji regulatora.

Jak informowała PAP 11 lipca rzeczniczka URE Agnieszka Głośniewska, do regulatora wpłynęły wnioski o zmianę jeszcze w tym roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej do gospodarstw domowych od trzech z czterech tzw. sprzedawców z urzędu.

"Prowadzimy postępowania taryfowe w tych sprawach. Analizujemy wnioski przedsiębiorstw. Na tym etapie trudno powiedzieć, kiedy postępowania mogą się zakończyć" - dodała.

Jak wyjaśniła, Prezes URE prowadzi postępowania taryfowe, badając, czy wnioskowane przez przedsiębiorców taryfy spełniają wymagania określone prawem i przedstawiają jedynie uzasadnione koszty przedsiębiorców. Przy czym koszty uzasadnione nie są tożsame z kategorią kosztów księgowych - podkreśliła Głośniewska.

Regulator nie może działać w oderwaniu od realiów rynkowych. Taryfy są więc pochodną tego, co dzieje się na rynku hurtowym.

