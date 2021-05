URE: produkcja w małych źródłach OZE w 2020 r. na poziomie zbliżonym do 2019 r.

Produkcja energii w małych instalacjach OZE w 2020 r. utrzymywała się na poziomie zbliżonym do roku 2019 – wynika z najnowszego raportu URE. Przybyło ok. 10 proc. wytwórców, pod względem mocy zainstalowanej fotowoltaika wyprzedziła małe hydroelektrownie.

Raport dotyczy małych źródeł OZE, definiowanych w ustawie jako instalacje o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW. Na koniec 2020 r. liczba wytwórców w takich instalacjach wyniosła 765, w porównaniu do 697 rok wcześniej. Moc tych źródeł sięgnęła 183 MW.

Dla porównania, w mikroinstalacjach, w tym prosumenckich, na koniec 2020 r. było ponad 3 GW, a liczba prosumentów zbliżała się do pół miliona.

Jak wynika z raportu, w ubiegłym roku wytwórcy produkowali energię w 898 źródłach, co oznacza wzrost ich liczby o 81 w porównaniu do 2019 r. Moc zainstalowana wzrosła o 20,3 MW.

Najwięcej źródeł z tej grupy - 343 - wykorzystywało energię wody. W 2020 r. ich moc wzrosła nieznacznie, z 51,5 do 51,96 MW. Szybciej rozwijała się fotowoltaika, w trakcie ubiegłego roku moc małych instalacji PV wrosła o ponad 40 proc., z 47,5 do niemal 67 MW, a ich liczba zwiększyła się o jedną trzecią, z 274 do 328.

756 podmiotów sprzedało łącznie 340 GWh energii elektrycznej, przy czym 43 proc. pochodziło z hydroenergetyki. Jednak po raz pierwszy od 2017 r. produkcja z wody spadła, rok do roku o 7,2 proc. 32 proc. energii pochodziło z małych biogazowni, a 19 proc. z fotowoltaiki, przy czym produkcja z PV odnotowała 114 proc. wzrost.

Jak wskazuje Prezes URE, Rafał Gawin, transformacja energetyczna to przede wszystkim dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii, w dużej mierze tych przyłączonych do sieci dystrybucyjnych.

"Kluczowe w tym procesie jest zapewnienie równowagi pomiędzy korzyściami z +zazieleniania+ energetyki, a kosztami wynikającymi ze współpracy tych źródeł z systemem energetycznym, w tym ich kontrybucji w bezpieczeństwo pracy systemu. Odpowiedzią na to wyzwanie powinna być odpowiednia równowaga technologiczna źródeł OZE, jak również wspieranie rozwoju źródeł hybrydowych, czyli energetyki OZE kolejnej generacji" - ocenił Gawin.

