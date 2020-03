URE rozpoczął monitorning firm wz. z ustawą prądową

Sprzedawcy energii elektrycznej muszą do 10 kwietnia br. przekazać do Urzędu Regulacji Energetyki informacje nt. realizacji ustawy prądowej - podał w środę URE. Zobowiązuje ich ona m.in do dostosowania cen do poziomu z 2018 r. czy odpowiednich zmian umów z odbiorcami.

1 stycznia 2019 roku weszły w życie przepisy tzw. ustawy prądowej zamrażającej ceny energii elektrycznej i nakładającej na sprzedawców określone obowiązki. Dotyczyły one m.in: dostosowania cen do poziomu z roku 2018, odpowiednich zmian umów z odbiorcami czy ponownego wystawiania faktur. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki sprawdza teraz, jak przedsiębiorcy wywiązują się z tych obowiązków.

Jak czytamy w komunikacie, szef URE przesłał do przedsiębiorców sprzedających energię elektryczną pisma, w których wzywa ich do przekazania regulatorowi informacji dot. wypełnienia ustawowych obowiązków. "Przedsiębiorstwa są zobowiązane do uzupełnienia ankiet do 10 kwietnia br." - wskazano.

Każda firma zajmująca się obrotem energią elektryczną w 2019 r., jak przypomniano, była zobowiązana do dostosowania umów oraz cen w rozliczeniach z klientami do wymogów tzw. ustawy prądowej. "W stosunku do gospodarstw domowych (grupa G) przedsiębiorstwa stosujące taryfy powinny stosować ceny taryfowe obowiązujące 31 grudnia 2018 roku, natomiast stosujące oferty rynkowe - ceny nie wyższe niż te z 30 czerwca 2018 r." - napisano.

Prezes URE przygotował specjalną ankietę i wezwał spółki, które były zobowiązane do wdrożenia ustawowych zmian, do przedstawienia sprawozdań z wykonania tych obowiązków w całym 2019 roku.

"Ustawa prądowa przewiduje sankcje za jej nieprzestrzeganie, a Prezes URE jest organem właściwym do przeprowadzenia weryfikacji i nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców, którzy nie zrealizowali zobowiązań ustawowych" - podkreślono.

Przedsiębiorcy mogą pobrać ankiety ze strony internetowej URE.