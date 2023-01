URE rozpoczyna kolejny monitoring sektora ciepłowniczego

Urząd Regulacji Energetyki rozpoczyna kolejny monitoring sektora ciepłowniczego - przekazał URE w piątek. Zgodnie z informacją badanie obejmie ok. 400 podmiotów i pozwoli ocenić efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa ciepłownicze.

Jak wskazano w komunikacie, "do 28 lutego br. przedsiębiorcy mają obowiązek przekazania prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE) informacji za 2022 rok". Prowadzone na ich podstawie badanie "obejmie ok. 400 podmiotów, a zebrane w jego wyniku dane będą stanowiły dla regulatora podstawę do oceny sektora ciepłowniczego w Polsce i efektywności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa" - dodano.

Urząd przypomniał, że poprzedni monitoring wykazał drastyczny wzrost w 2021 r. kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. "Wzrosły również ceny paliw wykorzystywanych do produkcji ciepła, co znalazło swoje odbicie w wynikach finansowych przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz we wzroście średnich cen ciepła sprzedawanego odbiorcom" - przekazał regulator.

W piątkowym komunikacie zwrócono uwagę, że wyniki badania zostały opublikowane w raporcie "Energetyka cieplna w liczbach". W opracowaniu tym wskazano również najważniejsze kierunki zmian, jakie muszą zajść w polskim ciepłownictwie systemowym, aby sektor sprostał wyzwaniom związanym z procesem transformacji wymuszonym przede wszystkim polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz rosnącym kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2.

Badanie koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych prowadzone jest przez prezesa URE od 20 lat. Jego celem jest pozyskiwanie informacji o działalności przedsiębiorstw posiadających koncesje wydane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na działalność dotyczącą wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem.

"Wyniki badań pozwalają określić stan sektora oraz dynamikę i tendencje zmian, jakie w nim zachodzą. Cykliczny monitoring ma też znaczenie dla poprawy skuteczności regulacji przedsiębiorstw ciepłowniczych. Dzięki zbieranym i analizowanym informacjom regulator dysponuje wiedzą niezbędną w dialogu zarówno z ustawodawcą, jak i z branżą ciepłowniczą" - wyjaśnił URE.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl