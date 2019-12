URE: Towarowa Giełda Energii ponownie Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej

Towarowa Giełda Energii została Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej. Daje to podmiotom działającym w Polsce jeszcze większe możliwości udziału w rynku europejskim i wpływa na zwiększenie płynności rynku krajowego – poinformował we wtorek prezes URE Rafał Gawin.

TGE po raz pierwszy została wyznaczona operatorem w 2015 r. W październiku br. TGE wystąpiła do Prezesa URE o ponowną nominację. Po rozpatrzeniu wniosku, regulator wydał decyzję wyznaczającą TGE na operatora polskiego rynku energii elektrycznej. Daje to TGE na kolejne cztery lata uprawnienia do przeprowadzania jednolitego łączenia rynków dnia następnego i dnia bieżącego.

"Proces łączenia i ujednolicania rynków energii w krajach Unii Europejskiej i Norwegii oznacza umożliwienie przedsiębiorcom zawieranie transakcji nie tylko w obrębie Polski, ale również z podmiotami z całej Europy. Ponadto, dwa tygodnie temu, Polska została objęta europejskim mechanizmem jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego. Daje to podmiotom działającym w Polsce jeszcze większe możliwości udziału w rynku europejskim i wpływa na zwiększenie płynności rynku krajowego" - zauważa Rafał Gawin, prezes URE.

W decyzji regulatora wymieniono wszystkie kryteria określone dla operatora NEMO i opisano, w jaki sposób TGE te kryteria wypełnia. W postępowaniu w sprawie wyznaczenia NEMO prowadzonym przez Prezesa URE, TGE dowiodła m.in., że posiada niezbędne zasoby, w tym finansowe, zaawansowaną technologię informacyjną, infrastrukturę techniczną i procedury operacyjne gwarantujące skoordynowane przeprowadzenie łączenia rynków dnia następnego oraz dnia bieżącego. Ponadto TGE jest w stanie zagwarantować uczestnikom rynku otwarty dostęp do informacji dotyczących zadań NEMO oraz wprowadziła odpowiednie mechanizmy nadzoru rynku.

Instytucję Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej opisano w tzw. Rozporządzeniu CACM z 2015 r. Rozporządzenie zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące alokacji transgranicznych zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, w tym katalog kryteriów, które musi spełniać NEMO. Oceny stopnia wypełnienia tych kryteriów dokonuje prezes URE i wyznacza NEMO (ewentualnie odwołuje lub zawiesza NEMO). Każde zainteresowane państwo członkowskie zapewnia wyznaczenie co najmniej jednego NEMO w każdym obszarze rynkowym na swoim terytorium.

Autor: Piotr Gozdowski

