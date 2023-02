URE: w 2022 r. sprzedawcę zmieniło ponad 30 tys. odbiorców prądu i 9 tys. odbiorców gazu

Sprzedawcę energii elektrycznej w 2022 r. zmieniło ponad 30 tys. odbiorców i 9 tys. odbiorców gazu - poinformował w czwartek Urząd Regulacji Energetyki. Z danych URE wynika, że z rynkowych ofert sprzedaży prądu korzysta 38 proc. gospodarstw domowych.

Jak podał Urząd, w grupie, która w ubiegłym roku zmieniła sprzedawcę energii elektrycznej znajduje się ponad 23 tys. klientów indywidualnych i blisko 7 tys. biznesowych. Z ofert wolnorynkowych, czyli niepodlegających zatwierdzeniu przez Prezesa URE, korzysta już ponad 38 proc. klientów w gospodarstwach domowych, czyli ponad 6,1 mln odbiorców.

Od 2007 r., czyli od momentu, gdy klienci zdobyli możliwość swobodnego wyboru, sprzedawcę energii elektrycznej zmieniło w sumie 972 tys. odbiorców, z czego 741,7 tys. to odbiorcy w gospodarstwach domowych - w grupach taryfowych G, a 230,3 tys. to odbiorcy biznesowi, w grupach taryfowych A, B i C.

Zgodnie z danymi urzędu, w 2022 r. sprzedawcę gazu zmieniło 9 tys. odbiorców. Oznacza to, że liczba odbiorców, którzy kupują gaz od wybranego przez siebie sprzedawcy, przekracza już 292 tys.

Jak przypomina URE, zgodnie z obowiązującą od 2007 r. zasadą TPA odbiorcy końcowi energii elektrycznej i gazu mają swobodę wyboru sprzedawcy. Jak ocenia Urząd, na możliwość wyboru sprzedawcy wpływa ma kilka istotnych czynników, m.in.: stopień świadomości klientów i ich motywacja do zmiany sprzedawcy, a także łatwość dokonania zmiany czy ilość konkurencyjnych ofert dostępnych na rynku.

