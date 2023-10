URE zatwierdził instrukcję eksploatacji magazynów gazu

Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził instrukcję eksploatacji magazynów gazu dla ich operatora - spółki Gas Storage Poland - poinformował w środę Regulator . Instrukcja kreśla m.in. procedury zawierania umów o magazynowanie, udostępnianie i przydzielania zdolności magazynowych.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) podkreślił w komunikacie, że to pierwsza taka instrukcja dla instalacji magazynowania gazu ziemnego zatwierdzona przez Regulatora.

W komunikacie URE przypomniano, że obowiązek opracowania IRiEIM (Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Instalacji Magazynowych) dla magazynów gazu został wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie w lipcu 2021 r. "Operator systemu magazynowania miał od tego czasu dziewięć miesięcy na przedłożenie projektu instrukcji prezesowi URE do zatwierdzenia" - zaznaczono. URE wskazał, że spółka Gas Storage Poland złożyła wniosek o zatwierdzenie IRiEIM 31 marca 2022 r.

"W trakcie postępowania, analizując projekt dokumentu oraz zgłoszone do niego w toku konsultacji publicznych uwagi, prezes URE siedmiokrotnie wzywał spółkę do złożenia wyjaśnień oraz wprowadzenia korekt i uzupełnień w treści instrukcji" - poinformował Regulator i wyjaśnił, że wezwania miały na celu dostosowanie IRiEIM do wymogów dotyczących warunków korzystania z instalacji magazynowej, wynikających z prawa krajowego oraz unijnego, z jednoczesnym uwzględnieniem uwag zgłaszanych przez użytkowników systemu.

URE podkreślił, że instrukcja dla instalacji magazynowania gazu ziemnego określa szczegółowe warunki korzystania z niej przez użytkowników systemu oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji oraz planowania rozbudowy tej instalacji.

W komunikacie wyjaśniono, że IRiEIM określa: procedury zawierania umów o świadczenie usług magazynowania, procedury udostępniania i przydzielania zdolności magazynowych, sposób zarządzania ograniczeniami systemu gazowego, kryteria bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji, sposób postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zaopatrzenia w paliwa gazowe, procedury postępowania w przypadku awarii, warunki współpracy pomiędzy operatorem systemu magazynowania a operatorami innych systemów gazowych, procedury przekazywania informacji pomiędzy operatorami systemów oraz pomiędzy operatorem systemu magazynowania a odbiorcami, parametry jakościowe paliw gazowych oraz standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu gazowego, charakterystykę usług dla zatłaczania paliw gazowych do instalacji magazynowych lub grup tych instalacji, charakterystykę usług dla odbioru paliw gazowych z instalacji magazynowych lub grup tych instalacji.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Do jego kompetencji należy m.in. udzielanie i cofanie koncesji, zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w ustawie i przepisach wykonawczych, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach.

Gas Storage Poland (GSP) udostępnia pojemności i moce instalacji magazynowych. Projektuje i buduje podzieme magazyny gazu w złożach soli kamiennej oraz oferuje usługi dla branży gazowniczej, paliwowo-energetycznej i budowalnej. Spółka należy do Grupy Orlen.