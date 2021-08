Ursus nie składa broni

Mimo odrzucenia w lipcu przedstawionego przez spółkę planu sanacyjnego i ogłoszenia jej upadłości Ursus stara się o otwarcie postępowania sanacyjnego. Według analiz planu sanacyjnego może liczyć na znaczne zwiększenie przychodów.

Plan Ursusa jest wykonalny

Przychody da się zwiększyć

Andrzej Zarajczyk wskazuje, że otworzenie postępowania sanacyjnego pozwoli uniknąć wydania tych 12,66 mln zł. Zapowiada natomiast, że podobną kwotę przyniosłoby wejście do Ursusa nowego inwestora, którego tożsamości jednak jeszcze nie zdradza.Obydwie firmy wskazują na możliwość osiągnięcia celów postępowania restrukturyzacyjnego w obecnych warunkach, gdy sytuacja na rynku uległa znacznej poprawie i widać rosnące zainteresowanie kupnem maszyn rolniczych.– Nasz zakład produkcyjny w Dobrym Mieście przeżywa oblężenie i widzieliśmy tego efekty. Przed wejściem syndyka fabryka odzyskała rentowność, ale obecnie praktycznie przestała funkcjonować – powiedział Andrzej Zarajczyk dziennikarzom Pulsu Biznesu.Obydwie firmy doradcze wskazywały, że kształt działań planowanych przez Ursus w ramach sanacji nie budzi wątpliwości z menedżerskiego i ekonomicznego punktu widzenia. Jakub Michalak w swojej opinii wskazuje, że we wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Ursus wskazuje środki, które są wykonalne. Przyznaje, że plan, jak każdy, łączy się z ryzykiem, ale całościowo można go ocenić pozytywnie.Czytaj także: Ursus upada. Sąd nie docenił planów naprawczych firmy Przypomnijmy, że w planach Ursus oprócz przychodów z produkcji maszyn rolniczych zapowiadał nowe źródła, np. wynajem powierzchni i nową produkcję – wysokospecjalistycznych kontenerów cukrowych. Plany na ten rok zakładały produkcję około 500 takich kontenerów, przy wykorzystaniu parku maszynowego wykorzystywanego wcześniej do produkcji autobusów. Spółka wciąż zresztą deklaruje chęć powrotu do produkcji autobusów i poszukiwanie partnera do tej działalności. Kolejnym kierunkiem rozwoju mają być elektryczne samochody dostawcze.Kiedy wiosną tego roku jeden z ówczesnych członków zarządu Ursusa zapewniał portal WNP.PL, że podwozie kupione od koreańskiego partnera Ursusa firmy BLF Corporation już płynie do Polski. - Prawdopodobnie stoi na którymś ze statków zatrzymanych przed zablokowanym Kanałem Sueskim - zapewniał. Miała to być rama konstrukcyjna bez napędu i zasilania, bo te elementy Ursus chciał nadal rozwijać w oparciu o własne know-how, choć elementy montażowe, takie jak silnik czy baterie, miał zamiar pozyskać na rynku.Andrzej Zarajczyk zapowiada, że w razie otwarcia postępowania sanacyjnego współpraca zostanie podjęta na nowo i już jesienią mógłby zaprezentować nowy model auta dostawczego 3,5 tony z elektrycznym napędem.Plany są ciekawe, ale kładzie się na nich cień niepowodzenia wcześniejszych, także ciekawych i ambitnych planów spółki. Z drugiej strony w ocenie planu sanacyjnego Jakub Michalak wylicza, że kilkanaście negocjowanych obecnie umów przychodowych mogłoby zapewnić Ursusowi miesięczne przychody w granicach 5,5 – 5,9 mln złotych. W styczniu i lutym tego roku przychody spółki wynosiły ok.5,2 mln zł.