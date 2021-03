Uruchomiono połączenie między Portem Gdynia a terminalem DB World London Gateway

Pierwsze regularne, cotygodniowe połączenie morskie między Portem Gdynia a terminalem DB World London Gateway uruchomił operator logistyczny Unifeeder - poinformował w czwartek kierownik działu marketingu i komunikacji korporacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia Marcin Wojciechowski.

"Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na konteneryzowane rozwiązania E2E (End to End) do i z Wielkiej Brytanii" - podkreślił Wojciechowski.

DP World London Gateway to najbardziej zaawansowane, połączone i zintegrowane centrum logistyczne w Wielkiej Brytanii; jego głębokowodne nabrzeża są zbudowane tak, aby obsługiwać największe statki świata.

Unifeeder, który uruchomił połączenie z londyńskim portem, jest spółką świadczącą usługi transportu kontenerowego na terenie północnej i południowo-zachodniej Europy.

"Nowe połączenie z DB World London Gateway potwierdza dobrą kondycję Portu Gdynia, który pomimo ogromnych wyzwań, zakończył 2020 r. ze wzrostem - 2,9 proc. w stosunku do 2019 r., a wzrost w przeładunkach kontenerów wyniósł 0,9 proc. r/r." - dodał przedstawiciel ZMPG.

W Porcie w Gdyni trwają rozpoczęte w 2018 r. prace nad budową Portu Zewnętrznego. To najważniejszy projekt w historii Portu Gdynia od czasu jego wybudowania w latach 20. ub. wieku. Inwestycja ma prawie podwoić obecny obszar portu i umożliwić obsługę największych statków, jakie wpływają na Bałtyk.

Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

W lutym ZMPG przyjął wnioski od dwóch konsorcjów i dwóch firm, które są zainteresowane budową Portu Zewnętrznego w Gdyni.

ZMPG prowadzi teraz rozmowy z oferentami w formie dialogu konkurencyjnego. Władze gdyńskiego portu liczą, że negocjacje zakończą się w tym roku. Ze zwycięską firmą zostanie podpisana umowa o PP-P na zaprojektowanie, budowę oraz eksploatację nowego terminala, która zwiąże ZMPG na ponad 30 lat.

Pierwsze statki do Portu Zewnętrznego w Gdyni powinny zawinąć na przełomie 2027 i 2028 r.