Urząd KNF ostrzega przed podmiotami nakłaniającymi do zmiany lub rezygnacji z polis z funduszami kapitałowymi

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ostrzega przed próbami nakłaniania klientów do zmiany lub wypowiedzenia umów ubezpieczenia z UFK – poinformował urząd w piątkowym komunikacie.

"Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) otrzymuje sygnały o próbach nakłonienia klientów posiadających umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (umowy ubezpieczenia z UFK) do zmiany lub wypowiedzenia tych umów" - napisano w piątkowym komunikacie urzędu.

Z komunikatu wynika, że podmioty podejmujące takie próby powołują się na wydaną 15 lipca 2021 r. przez KNF decyzję dotyczącą zakazów wprowadzania do obrotu, dystrybucji i sprzedaży ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych - umów ubezpieczenia z UFK (decyzja dotycząca interwencji produktowej). Jak wskazuje UKNF, przy nakłanianiu do zmiany polisy lub do rezygnacji podmioty te twierdzą, że taka konieczność wynika z decyzji nadzoru.

"UKNF zwraca uwagę, że decyzja dotycząca interwencji produktowej nie ma wpływu na umowy ubezpieczenia z UFK zawarte do 31 grudnia 2021 r. W związku z tym powoływanie się wyłącznie na tę decyzję, w celu nakłonienia klienta do zmiany lub wypowiedzenia tych umów, jest nieuzasadnione" - stwierdzono w komunikacie.

Przypomniano w nim, że ze względu na długoterminowy charakter umów ubezpieczenia z UFK "decyzja o zmianie takiej umowy lub jej zakończeniu może skutkować utratą zainwestowanych środków lub potencjalnych zysków wynikających z tej umowy i powinna być przemyślana przez klienta, a warunki nowo oferowanej umowy szczegółowo przeanalizowane".

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl