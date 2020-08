Urząd Lotnictwa Cywilnego ostrzega przed nielegalnymi lotami np. widokowymi

Nie wszystkie loty widokowe czy reklamowane jako "ekstra prezenty" są odpowiednio realizowane; niektóre firmy oferują je bez odpowiedniej dokumentacji technicznej czy uprawnień pilota - ostrzega Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC).

"Sprawdź, zanim polecisz" to najnowsza akcja informacyjna Urzędu Lotnictwa Cywilnego, który ostrzega przed nielegalnymi przewozami lotniczymi, takimi jak loty widokowe, super okazje czy ekstra prezenty.

Przygotowane przez ULC ulotki i plakaty informują m.in. o tym, jakie wymogi powinien spełnić przewoźnik, żeby móc legalnie i bezpiecznie wykonywać takie loty. Materiały informacyjne zostaną przekazane gminom, gdzie znajdują się lotniska, z których mogą się odbywać tego typu loty.

"W wakacje obserwujemy większe zainteresowanie lotami widokowymi oferowanymi w okolicy popularnych miejscowości urlopowych. Mimo iż większość przewoźników spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, to zdarzają się nieuczciwe osoby i firmy oferujące loty bez odpowiedniej dokumentacji technicznej, czy uprawnień pilota" - poinformował cytowany we wtorkowym komunikacie prezes ULC Piotr Samson.

Podkreślił, że jedynie loty z certyfikowanymi przewoźnikami lotniczymi albo podmiotami, które dokonały zgłoszenia do ULC, dają gwarancję bezpieczeństwa. "Chcemy, żeby każdy, kto korzysta z lotu widokowego wiedział, jakie dokumenty powinny się znaleźć na pokładzie statku powietrznego" - dodał.

Z kontroli przeprowadzonych przez Urząd wynika, że nie wszystkie takie loty są odpowiednio realizowane.

ULC zaleca, aby przed wejściem na pokład śmigłowca, samolotu, szybowca lub balonu sprawdzić, czy posiada on znaki rejestracyjne, a także poprosić pilota o okazanie: w przypadku samolotu, śmigłowca lub balonu gazowego na uwięzi - certyfikatu przewoźnika lotniczego AOC; w przypadku szybowca lub balonu na ogrzane powietrze - kopii zgłoszenia do ULC wykonywania operacji zarobkowych, oraz świadectwa zdatności do lotu oraz ważnego poświadczenia przeglądu zdatności do lotu, a także ważnego ubezpieczenia OC.

Urząd radzi też sprawdzenie na stronie internetowej www.ulc.gov.pl, czy podmiot oferujący lot posiada certyfikat przewoźnika lotniczego lub zgłosił działalność zarobkową do Urzędu. Udostępniono także numer telefonu 22 520 72 24, pod którym można sprawdzić, czy oferujący usługę spełnia warunki do wykonywania przewozu lotniczego.

"Aktualnie Urząd Lotnictwa Cywilnego prowadzi kontrole doraźne użytkowników statków powietrznych pod kątem nielegalnego przewozu lotniczego. O wykrytych nieprawidłowościach Urząd będzie powiadamiał prokuraturę lub policję w celu pociągnięcia tych podmiotów do odpowiedzialności karnej" - czytamy.