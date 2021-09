Urząd Morski: będzie nowy przetarg ws. pogłębiarki na Zalew Wiślany

Urząd Morski w Gdyni ogłosi nowy przetarg na dostarczenie pogłębiarki, która będzie utrzymywać tor na kanale żeglugowym przez Mierzeję Wiślaną. Obecny został unieważniony, gdyż złożona została jedna oferta na cenę przewyższającą kwotę przeznaczoną na ten cel przez zamawiającego.

Urząd Morski w Gdyni ogłosił w kwietniu postępowanie przetargowe na dostawę pogłębiarki ssąco-refulującej. Dostawa jednostki odbywa się w ramach projektu pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".

Jak poinformowała PAP rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, została podjęta decyzja o unieważnieniu. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Rozważane jest ogłoszenie ponownego przetargu; trwają prace nad zmianą specyfikacji technicznej - wskazała.

W poprzednim przetargu wybrany wykonawca miał zaprojektować, wybudować i wyposażyć jednostkę. Miał na to 23 miesiące od podpisania umowy.

Jak podano wówczas, pogłębiarka ma służyć pracom konserwacyjnym i utrzymaniowym na głównym torze wodnym, który powstanie po zrealizowaniu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - na torze biegnącym przez Zalew i przez rzekę Elbląg. Wykorzystywana ma być również przy pracach pogłębiarskich i podczyszczeniowych na torach prowadzących do małych portów Zalewu Wiślanego.

Projekt budowy nowej drogi wodnej z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską dotyczy nie tylko samego kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Aby inwestycja była funkcjonalna, oprócz przekopu inwestor zaplanował także inwestycje uzupełniające.

Całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga to blisko 23 km, z czego ok. 2,5 km stanowi odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał i cały tor wodny będą miały 5 m głębokości.

Pierwszy etap budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną rozpoczął się w październiku 2019 roku. Budowa zgodnie z harmonogramem ma zakończyć się w połowie 2022 roku.

