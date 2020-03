Urząd Morski w Szczecinie: stan zdrowia załóg statków sprawdza SG i PSP

Funkcjonariusze Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej wchodzą na statki, by sprawdzić stan zdrowia załóg - podał Urząd Morski w Szczecinie w informacji o ruchu statków w portach po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

Statki wychodzące w morze i niezawijające do obcych portów takie, jak jednostki rybackie czy holowniki operują normalnie - poinformowały służby prasowe Urzędu Morskiego w Szczecinie. Obecnie promy przewożą pojazdy ciężarowe i w portach funkcjonuje obsługa statków towarowych. Nie zostały również ograniczone wejścia jednostek ws. remontów do stoczni.

W przypadku statków przychodzących do polskich portów, agent awizuje statek na wejście do portu. Po zacumowaniu wchodzą na statek funkcjonariusze Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w celu sprawdzenia stanu zdrowia załogi. Dalsze procedury, np. zakaz zejścia ze statku w porcie dla załogi czy pomiar temperatury w kolejnych dniach, to decyzje służb GIS i SG.

Załogi oraz pasażerowie innych statków handlowych zawijających do polskich portów, o ile nie mieszczą się w określonych przepisami włączeniach, mają zakaz schodzenia na ląd, a objęci włączeniami podlegają czternastodniowej kwarantannie.

Urząd podał także, że informacje o pracy w zespole portów Szczecin i Świnoujście w związku z wprowadzeniem ograniczeń w ruchu granicznym można znaleźć pod adresem: http://www.port.szczecin.pl/pl/aktualnosci/komunikat-zmpsi-sa-z-dn-14032020/.