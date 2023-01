Urząd Transportu Kolejowego skontroluje pociągi kursujące do miejscowości wypoczynkowych

W okresie ferii zimowych, od 16 stycznia do 26 lutego br., Urząd Transportu Kolejowego, który m.in. kontroluje stan techniczny jeżdżących po Polsce pociągów, zwróci szczególną uwagę na składy wysyłane do miejscowości wypoczynkowych – zadeklarował w poniedziałek w Katowicach prezes UTK Ignacy Góra.

W poniedziałek Urząd zorganizował briefing w bazie technicznej Kolei Śląskich, poprzedzający pierwszą z takich doraźnych kontroli. Inspektorzy UTK sprawdzili skład oklejony grudniu ub. roku w barwy "Nieba nad Beskidami", przygotowany w ten sposób na otwarcie linii do Wisły Głębiec po modernizacji. Również w poniedziałek skład ten przewidziano do obsługi połączenia do Wisły.

"Prezes UTK przeprowadza cykliczne kontrole związane z rozpoczęciem wakacji czy ferii. Celem takich kontroli jest potwierdzenie właściwego stanu technicznego pociągów i odpowiedniego komfortu podróży" - wyjaśnił prezes Góra. Wskazał, że do 26 lutego br. Urząd zamierza dodatkowo sprawdzić w ten sposób ok. 100 pociągów.

Góra uściślił, że z wyjątkiem poniedziałkowej kontroli w Kolejach Śląskich, która ze względu na obecność dziennikarzy musiała zostać uzgodniona z przewoźnikiem, kontrole doraźne są niezapowiedziane i odbywają się przed wyruszeniem pociągu w trasę lub podczas jazdy.

Inspektorzy sprawdzają elementy kluczowe dla bezpieczeństwa, jak zestawy kołowe i hamulce, stan techniczny drzwi, kwalifikacje obsługi, a także ważne dla komfortu podróży, jak czystość, działanie klimatyzacji, toalet i oświetlenia, a także działanie informacji głosowej i wizualnej.

W 2022 r. UTK przeprowadził 189 kontroli pociągów pasażerskich (w trakcie jednej kontroli sprawdzanych jest zazwyczaj kilka składów). W czasie ferii, wakacji, świąt i długich weekendów inspektorzy sprawdzili ogółem 300 składów.

W 2022 r. wobec stwierdzonych nieprawidłowości w 65 przypadkach UTK zdecydował o wyłączeniu pojazdów z eksploatacji lub o ograniczeniu eksploatacji. Najczęściej powtarzające się naruszenia dotyczą działania drzwi, błędów w dokumentacji, nieprawidłowego oznakowania pojazdów i niedziałających tablic systemów informacji pasażerskiej.

W przypadku nieprawidłowości prezes UTK nakazuje ich usunięcie i analizę przyczyn. Jeżeli naruszenia nie zostaną usunięte we wskazanym terminie, przewoźnikom grożą kary do 5 tys. euro za każdy dzień opóźnienia.

W poniedziałek szef UTK przekazał m.in., że z danych dotąd przekazanych Urzędowi przez przewoźników za grudzień 2022 r. (mają na to czas do 20 stycznia) wynika, że w całym ub.r. kolej przewiozła w Polsce ponad 340 mln pasażerów - o 95 mln więcej, niż w 2021 r. i o ok. 4 mln więcej, niż w najlepszym dotąd 2019 r., przed pandemią.

Pasażerowie mają prawo reklamować nieodpowiednią jakość podróży u przewoźnika (oczekując zwrotu części ceny biletu), a w razie niesatysfakcjonującej odpowiedzi - zwrócić się ze skargą do UTK poprzez formularz internetowy lub skrzynkę pasazer@utk.gov.pl. W 2022 r. w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem systemu kolejowego wpłynęło do UTK 1858 skarg (o 38 proc., niż rok wcześniej), które najczęściej dotyczyły czystości i opóźnień.

Nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym można zgłaszać poprzez aplikację Bezpiecznik oraz na adres bezpieczeństwo@utk.gov.pl.

"Dobrą informacją jest także to, że miernik bezpieczeństwa jest na bardzo dobrym poziomie - jest zbliżony do cyfry 2, co znaczy, że ilość zaistniałych wypadków w odniesieniu do pracy przewozowej jest na jednym z najniższych poziomów" - powiedział w poniedziałek prezes Góra.

Z danych UTK wynika m.in., że w 2022 r. miało miejsce 186 wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, o 30 mniej, niż przed rokiem, przy tej samej liczbie ofiar śmiertelnych tych zdarzeń - 48.

Z prof. Jerzym Buzkiem, posłem do Parlamentu Europejskiego o europejskim rynku energii i wspólnych zakupach gazu

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl