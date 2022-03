Urzędy antymonopolowe Polski, Litwy, Łotwy, Estonii nie chcą współpracy z Rosją

Szefowie urzędów antymonopolowych Polski, Litwy, Łotwy, Estonii apelują o zawieszenie uczestnictwa Federacji Rosyjskiej oraz ekspertów z tego państwa w wydarzeniach organizowanych przez UNCTAD oraz Komitet ds. Konkurencji OECD - poinformował w czwartek UOKiK .

"Polska, Litwa, Łotwa i Estonia razem przeciw rosyjskiej agresji w Ukrainie. Szefowie urzędów antymonopolowych apelują o zawieszenie uczestnictwa Federacji Rosyjskiej oraz ekspertów z tego państwa w wydarzeniach organizowanych przez (UNCTAD) oraz Komitet ds. Konkurencji OECD" - poinformował w czwartek na Twitterze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

"Atak Rosji na Ukrainę narusza podstawowe wartości chronione przez prawo konkurencji - dobrostan obywateli, biznesu i ogółu społeczeństwa" - napisali we wspólnym stanowisku szefowie urzędów antymonopolowych z Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Dodano również, że to kolejny taki apel państw bałtyckich: poprzedni, wsparty także przez UOKiK, skutkował niedawnym wykluczeniem rosyjskiego urzędu antymonopolowego z wydarzeń Międzynarodowych Sieci Konkurencji (MSK).

MSK zrzesza organy ochrony konkurencji państw członkowskich i Komisji Europejskiej w celu zapewnienia skutecznego i spójnego stosowania europejskiego prawa ochrony konkurencji.

Komitet Konkurencji OECD (ang. Competition Committee) jest najważniejszym międzynarodowym forum z zakresu polityki i prawa konkurencji, który skupia szefów urzędów antymonopolowych państw członkowskich z całego świata. Jest podstawowym inicjatorem analiz polityki konkurencji i organem doradczym dla rządów oraz odpowiada za promowanie reform rynkowych, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie praktykom ograniczającym konkurencję.

UNCTAD (ang. United Nations Conference on Trade and Development, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju) ma za zadanie wspieranie rozwoju gospodarczego (zwłaszcza państw rozwijających się), handlu międzynarodowego i światowych inwestycji. W okresie między sesjami organem wykonawczym jest Rada do spraw Handlu i Rozwoju (ang. Trade and Development Board, TDB).

Obecnie członkami UNCTAD są 194 państwa, w tym Polska.

