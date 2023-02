Urzędy skarbowe zwróciły już ponad 370 mln zł nadpłaconych PIT

Podatnicy złożyli już ponad 2 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez KAS w usłudze Twój e-PIT; wypłacono też pierwsze zwroty. Dotychczas urzędy skarbowe zwróciły podatnikom łącznie ponad 370 mln zł – podało Ministerstwo Finansów w piątek.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak podano w piątkowym komunikacie resortu finansów, dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy łatwo rozliczają PIT i otrzymują zwrot podatku.

"Zachęcam do korzystania z usługi Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, gdzie można w najprostszy sposób rozliczyć się z podatku. Docenia to coraz więcej podatników, którzy w tym roku złożyli już w naszej usłudze ponad 2 mln deklaracji" - powiedział cytowany w komunikacie MF szef KAS Bartosz Zbaraszczuk.

Z danych MF wynika, że podatnicy złożyli już 1 mln 863 tys. deklaracji PIT-37, 82 tys. deklaracji PIT-28, 33 tys. deklaracji PIT-38, 29 tys. deklaracji PIT-36, a także 2 tys. oświadczeń PIT-OP i 2,4 tys. deklaracji PIT-DZ.

"Rozliczenie PIT w formie elektronicznej niesie za sobą szereg korzyści. Zwrot podatku otrzymamy maksymalnie w ciągu 45 dni od złożenia deklaracji. Dzięki automatyzacji zwroty podatku z większości zeznań PIT-37 złożonych w usłudze Twój e-PIT trafiają na konto znacznie szybciej, nawet do 10 dni. W ramach tegorocznych rozliczeń zwróciliśmy już podatnikom ponad 370 mln zł. To zwroty z 215 tys. złożonych deklaracji" - powiedziała cytowana w komunikacie zastępczyni szefa KAS Anna Chałupa.

MF przypomniało, że twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi można zalogować się także danymi podatkowymi.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl