USA: AP: Drobni inwestorzy z Reddita wykupują akcje GameStop, biorąc odwet na Wall Street

Drobni inwestorzy zorganizowali na platformie Reddit kampanię wykupu akcji sieci sklepów GameStop, by wziąć odwet na firmach z Wall Street, które grały na spadek wartości tych walorów. Dla wielu osób to przy okazji zemsta na wielkich firmach finansowych - pisze w sobotę AP.

Indywidualni gracze zorganizowali też kampanię wykupu akcji sieci kin AMC i Nokii.

Akcja wykupu papierów GameStop obciążona jest ryzykiem dla drobnych inwestorów, bo napompowane sztucznie ceny akcji mogą gwałtownie spaść, przynosząc im straty.

W Ameryce rośnie frustracja związana z rozwarstwieniem społecznym, które pogłębił kryzys wywołany przez pandemię.

Indywidualni gracze zorganizowali też kampanię wykupu akcji sieci kin AMC i Nokii; akcje fińskiej firmy podskoczyły w pewnym momencie o 63 proc. Taka gra walorami jednego z najważniejszych producentów sprzętu i infrastruktury telekomunikacyjnej na świecie jest jednak niebezpieczna - ostrzega agencja Bloomberg.

AP podkreśla, że masowe inwestycje drobnych graczy w GameStop - sieć sklepów sprzedających gry, konsole i akcesoria dla graczy - były powodowane nie tylko chęcią zysku - była to też akcja ratowania spółki, tym istotniejsza dla inwestorów indywidualnych, że była też ona aktem odwetu na wielkich firmach, które wzbogaciły się znacznie w ostatnich dekadach, choć to właśnie one przyczyniły się do wielkiego krachu finansowego w 2008 roku. Recesja, która przyszła po tym załamaniu, zubożyła inwestorów, posiadaczy oszczędności, i spowodowała bezrobocie.

Jeden z użytkowników Reddita, cytowany przez AP, napisał w piątkowym poście, że skłonny jest na inwestycji w GameStop stracić pieniądze, byle dopiec wielkim instytucjom finansowym.

Akcja wykupu papierów GameStop obciążona jest ryzykiem dla drobnych inwestorów, bo napompowane sztucznie ceny akcji mogą gwałtownie spaść, przynosząc im straty - przypomina Associated Press.

Jednak kampania zorganizowana na platformie Reddit dowodzi, że dzięki nowym technologiom indywidualni inwestorzy nauczyli się "grać tak, jak Wall Street grała od bardzo dawna" - mówi ekspert z Uniwersytetu Syracuse Robert Thompson.

AP przypomina, że długoletnia hossa na giełdach, napędzana bardzo niskimi stopami procentowymi, przyczyniła się do pogłębienia nierówności w Stanach Zjednoczonych; na 10 proc. Amerykanów przypada obecnie 85 proc. wartości walorów notowanych na Wall Street.

W Ameryce rośnie frustracja związana z rozwarstwieniem społecznym, które pogłębił kryzys wywołany przez pandemię. W mijającym tygodniu organizacja Oxfam opublikowała raport, z którego wynika, że od początku pandemii fortuny 10 najbogatszych ludzi świata wzrosły łącznie o 500 mld dol.

Tymczasem 10 mln osób, które straciły pracę z powodu nowego kryzysu, nadal jest bezrobotnych.

Jednak akcja odwetowa drobnych graczy nie uderzy we wszystkie wielkie firmy z Wall Street - niektóre skorzystają na niej, wykorzystując zmienność i znaczny wzrost obrotów akcjami oraz kapitalizując chaos, jaki powstał na rynku giełdowym, zwłaszcza że traderzy z Reddita głośno zapowiedzieli, jak będą inwestować - konkluduje AP.

Bloomberg zwraca uwagę, że sztuczne napompowanie wartości akcji Nokii podczas kampanii inwestorów z Reddita jest niebezpieczne zarówno dla tej firmy, jak i światowego rynku telekomunikacyjnego.

Zarząd fińskiego koncernu wydał zresztą komunikat, w którym podkreśla, że nie ma żadnych powodów, które uzasadniałyby radykalny wzrost jego notowań.

Gwałtowne spadki cen akcji Nokii, jakie zapewne przyjdą po sztucznych zwyżkach, mogą wzbudzić nieufność na rynku i odciąć Nokię od kredytów. A zachwianie pozycji tego koncernu na rynku zdominowanym przez trzech graczy - Nokię, Ericssona i chińskiego giganta Huwawei - ma poważne implikacje globalne.

Co więcej, zawirowania wokół akcji fińskiej firmy notowanej na Wall Street mogą poważnie zniechęcić europejskie spółki do wchodzenia na amerykańską giełdę, co zaszkodzi temu rynkowi - ostrzega Bloomberg.