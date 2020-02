USA: Bez większych zmian na Wall Street

Środowa sesja na Wall Street zakończyła się niewielkimi spadkami, chociaż w ciągu dnia indeksy podejmowały próbę odreagowania po dwóch dniach mocnych zniżek. Inwestorzy analizują najnowsze informacje dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa na świecie.

Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,46 proc. do 26.957,59 pkt. S&P zniżkował o 0,38 proc. do 3.116,39 pkt. Nasdaq Composite wzrósł o 0,17 proc. do 8.980,78 pkt.

Poprzednie dwie sesje przyniosły największe spadki na giełdach w USA od czterech lat.

"Inwestorzy muszą być przygotowani na ryzyko korekty rynku. Nie powinno dziwić, że zwiększona globalna niepewność może zaszkodzić wycenom na rynku akcji" - powiedział Pramod Atluri, menedżer portfela w Capital Group.

Akcje Walt Disney spadły 1,5 proc. CEO spółki Bob Iger ustąpił ze stanowiska, a zastąpił go Bob Chapek.

Notowania Papa John's szły w dół o 8 proc., mimo że kwartalny zysk na akcję przebił o cztery centy oczekiwania analityków.

Rosły akcje sektora IT - Netflix zyskał 3,5 proc., a Micron i Nvidia po około 3 proc.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkował do 27,5 pkt., do najwyższych poziomów od końca stycznia.

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Chinach kontynentalnych wzrosła do 2.715 - poinformowała chińska Narodowa Komisja Zdrowia. W ostatnich 24 godzinach bilans ten zwiększył się o 52 zgony.

Koronawirus zaczął rozprzestrzeniać się także w Europie. We Włoszech zanotowano 424 przypadki zakażeń oraz 12 zgonów, a we Francji zanotowano dotychczas dwie ofiary śmiertelne i 17 zakażeń. Pierwszy przypadek koronawirusa odnotowano w Grecji, a w hotelu na hiszpańskiej Teneryfie kwarantannie poddanych zostało ponad tysiąc gości, gdzie potwierdzono cztery przypadki infekcji. Zakażenie koronawirusa odnotowano dotąd w trzydziestu krajach.

We wtorek po raz pierwszy liczba nowych zakażeń koronawirusem wykrytych poza Chinami była wyższa niż liczba nowych przypadków zgłoszonych przez Pekin - powiedział w środę dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Skokowy wzrost liczby przypadków poza Chinami w weekend spowodował wiele rewizji prognoz wzrostu na 2020 r. Możemy szybko zobaczyć spadające zyski spółek oraz obniżające się perspektywy dla wzrostu PKB na świecie" - powiedział Ryan Detrick, starszy strateg ds. rynku w LPL Financial.

Urzędnicy amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) podali we wtorek, że koronawirus "prawdopodobnie" będzie się rozprzestrzeniał się w Stanach Zjednoczonych, dlatego obywatele powinni przygotować się na taką ewentualność.

O spokój apelują władze USA - we wtorek prezydent Donald Trump zapewniał, że "sytuacja jest pod kontrolą. Doradca ekonomiczny Białego Domu Larry Kudlow stwierdził, że służby "powstrzymują" rozprzestrzenianie się koronawirusa, a ewentualna epidemia "nie byłaby tragedią" dla gospodarki USA.

Dziennik "The Washington Post" podał w środę, że Trump jest podobno wściekły z powodu spadków na giełdach, uważając, że ostrzeżenia urzędników ochrony zdrowia wystraszyły inwestorów.

Analitycy oczekują reakcji Rezerwy Federalnej USA w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Z kontraktów na stopę fed funds wynika, że obecnie możliwość podwyżki stóp procentowych o 25 pb na posiedzeniu Fedu 18 marca wynosi 28,7 proc.

Wiceprezes Fedu Richard Clarida zapewniał we wtorek, że "nadal jest za wcześnie", by ocenić czy epidemia koronawirusa będzie miała przełożenie na perspektywy dla wzrostu PKB w USA.